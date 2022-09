Ibrahimovic legionario romano nel prossimo ‘Asterix e Obelix’ – Video

(Adnkronos) – Zlatan Ibrahimovic in attesa di tornare in campo con il Milan è pronto ad esordire nel nuovo film di ‘Asterix e Obelix’, che uscirà nelle prossime settimane in Francia e arriverà in Italia con Notorious Pictures in tutte le sale dal 1° febbraio 2023. La pellicola si intitola Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo (L’empire du Milieu nella versione originale) e nel trailer, diffuso su Instagram e twitter dall’attaccante svedese, che interpreta il ruolo del legionario romano “Antivirus”, si vede proprio il bomber rossonero mostrare la sua classica posa a braccia aperte che regala ai suoi tifosi dopo ogni gol. Ibra nel film ha recitato accanto a due stelle del cinema francese come Marion Cotillard (nel ruolo di Cleopatra) e Vincent Cassel (in quello di Giulio Cesare).