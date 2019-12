Ibrahimovic torna in Serie A: “Aspettatemi”. E’ mistero sulla scelta

Zlatan Ibrahimovic ha deciso: tornerà in Italia. Mistero svelato quindi? Non ancora, perché l’attaccante svedese che si è svincolato da poco dai Los Angeles Galaxy lancia indizi ma non dà conferme. Il toto Ibra continua dunque, diviso tra Milano, Bologna e una squadra che potrebbe corrispondere all’identikit fornito dall’attaccante.

“Tornerò in Serie A, ho bisogno di pensare anche agli interessi della mia famiglia. Quando valuto una proposta non penso solo alla squadra in questione, ma ad una serie di altri fattori”, ha detto lo svedese a GQ.

“Vado in una squadra che vuole tornare grande”

Una cosa è certa, anche se di certo con Zlatan c’è sempre poco: lo vedremo di nuovo in Italia dopo le esperienze nella Juve, Inter e Milan. E proprio i rossoneri dovrebbero essere i maggiori indiziati per riaccogliere l’attaccante che ha sempre vinto a livello nazionale ovunque sia andato.

Ci vediamo presto in Serie A. La squadra? È una società che ha bisogno di tornare in alto, di ricominciare a vincere, pronta a sfidare tutti. Sono felice, perché dopo tanti anni sul campo ho bisogno di stimoli importanti che mi facciano continuare a dare il massimo”, ha rivelato Ibrahomovic.