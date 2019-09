Icardi, le prime parole da nuovo giocatore del PSG

È stata la trattativa dell’ultimo giorno di mercato, chiusa quando in Italia era già scoccato il gong. Mauro Icardi è un nuovo giocatore del PSG, arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni. L’argentino, in caso riscatto da parte del club parigino, percepirà il primo anno un ingaggio da quasi 7 milioni e 10 per le quattro successive stagioni.

Icardi: “Farò di tutto per aiutare la mia nuova squadra”

Subito dopo la firma sono arrivate le parole dello stesso Icardi, entusiasta della sua nuova avventura: “Ringrazio il Paris Saint-Germain per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti. Farò di tutto per aiutare la mia nuova squadra ad andare il più lontano possibile in tutte le competizioni.

Il PSG è diventato una realtà importante del calcio internazionale, che negli ultimi anni ha attratto grandi giocatori. A Parigi le ambizioni sono molto alte, e sono sicuro che ci sono tutte le condizioni per portare il club sempre più in alto. Non vedo l’ora di scoprire il Parco dei Principi, uno stadio noto per la sua bellezza e per il suo calore”.