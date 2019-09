Icardi-PSG, affare in chiusura: l’attaccante apre al rinnovo

Si è aperto uno spiraglio, un raggio di luce penetrato dal muro di ‘non mi muovo’ alzato da Icardi. L’argentino dopo aver rifiutato ogni possibile destinazione che non fosse Milano, sta valutando l’ipotesi di cambiare aria per rilanciarsi e soprattutto per non perdere una stagione a scaldare la panchina.

La nuova volontà di Maurito è stata resa nota anche dalla compagna e agente Wanda Nara nel corso di Tiki Taka: “Mauro andrà via? C’è una speranza ed è l’ultima a morire, vediamo domani. Intanto vado subito a lavorare – ha detto negli studi di Tiki Taka – su di lui ci sono un paio di club. Il mio rapporto con la dirigenza dell’Inter è sempre buono, vediamo che succede. Eventualmente giocherà in Europa. Il Boca Juniors no, è un’ipotesi difficile. Non so se il suo futuro sarà Italia o meno ma comunque Europa”.

Aggiornamento 10:00

Icardi-PSG sempre più vicini

Nelle ultime ore l’Inter sta trattando Icardi con il PSG: il club francese vorrebbe l’argentino in prestito secco, una formula che trova l’appoggio della società nerazzurra, che deve prima trovare l’intesa sul rinnovo con l’attaccante argentino in scadenza di contratto.

La trattativa va avanti spedita, il rinnovo di Maurito e il conseguente passaggio al PSG sono sempre più vicini. Le parti hanno lavorato tutta la notte per trovare un’intesa ora ad un passo. Icardi potrebbe partire già dopo pranzo se le tempistiche lo permetteranno. Una cosa però è certa: dopo i ripetuti no Icardi sta valutando l’ipotesi di lasciare l’Inter.