Icone italiane nel mondo: Draghi, come Conte e Mattarella i più  amati. Chiellini e la De Filippi per i giovani

Cosa hanno in comune personaggi come Chiara Ferragni, Raffaella Carrà, Roberto Mancini, Giorgio Armani, Piero Angela, Andrea Bocelli, Giorgio Chiellini, Maria De Filippi, Samantha Cristoforetti, Riccardo Muti e Donatella Versace?

Semplice: sono alcune delle ‘icone’ che, per differenti meriti, rappresentano inostro Paese, anche all’estero. Lo rivela un’interessante ricerca condotta dall’osservatorio di ‘Radar Swg’.

Icone italiane: Mario Draghi il più gettonato. Seguono Mattarella e Conte, poi la Meloni

Ciò che ci inorgoglisce, visti i destini economico-sociali del Paese, è apprendere che in quest’ultima settimana, fra il 5 e l’11 luglio, con il 16% delle preferenze fra gli under 40, ‘l’icona italiana nel mondo’ più rappresentativa è stato Mario Draghi.

Tra i politici, 10 punti sotto, compare per anche l’ex premier, Giuseppe Conte, particolarmente ‘gettonato’ dai più giovani. Per gli over 40, ‘Giuseppi’ è però preceduto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (all’8 per cento). Fra i politici seguono poi Giorgia Meloni (4%), e Silvio Berlusconi (2%), diversamente però, negli under 40 il Cavaliere precede di 3 e di 4 punti il capo dello Stato e la leader di Fratelli d’Italia (rispettivamente al 3 e al 2 per cento).

Icone italiane: ‘Raffa’ è amata da tutti, tra i più giovani Chiellini affianca la de Filippi

Da notare che se fra gli over 40 non figurano altri nomi ‘eccellenti’, subito dopo Conte ecco l’amata ‘Raffa nazionale’, con il 5 per cento delle preferenze. Per quanto riguarda invece Giorgio Armani, Samantha Cristoforetti e Riccardo Muti, questi compaiono esclusivamente nella classifica delle preferenze degli over 40 mentre, tra gli under 40 compaiono Giorgio Chiellini, Donatella Versace e Maria De Filippi.

Icone italiane, under ed over 40 hanno canoni di gusto diametralmente opposti

Interessante infine il fatto che l’indagine svolta da ‘Radar Swg’ ha anche ‘messo a fuoco’ quelle che secondo il campione intervistato è sono a suo giudizio le qualità fondamentali per essere definiti un’icona nazionale. Dunque, fra le qualità, fondamentali l’intelligenza (40% degli intervistati), cultura (30%), e doti comunicative (26%). Seguono poi con minor rilievo l’etica (13%), e le buone maniere (11%). Riguardo infine l’aspetto estetico, influisce molto – ma non determina – la pelle bianca, uno stile di vita serio, e avere dei figli. Immagine che però cambia se chiesto agli under 40, che mostrano invece maggior attrattivi per figure necessariamente non bianche, transgender, senza figli e, cosa non da poco, con maggior ‘verve umoristica’…

Max