Ignazio Moser: chi è il figlio del campione di ciclismo Francesco Moser

Nato il 14 luglio del 1992 a Trento, Ignazio Moser è il figlio del famoso campione di ciclismo Francesco e come lui intraprende la carriera in bicicletta. Ottimi gli esordi con tante vittorie, fra le quali un campionato italiano nel 2010. Da professionista ottiene la sua prima vittoria in Giappone nel 2013 e tenta l’anno dopo il Giro di Guadalupa, risultando vincitore della sesta tappa. Ottiene così l’ingresso nella squadra giovanile degli svizzeri della Bmc.

Eppure, a soli 22 anni, non reggendo la pressione di un cognome ingombrante, Ignazio Moser si ritira e inizia un altro percorso. Si dedica così all’azienda vinicola di famiglia nel Trentino, e poi approda al Grande Fratello Vip.

Durante questa esperienza scatena alcune polemiche per delle sue dichiarazioni, come quella in cui affermò di aver avuto 163 amanti e di aver tenuto un diario dove annotava i voti da lui conferiti per le loro performance sessuali.

Ritorna poi nell’occhio del ciclone con la sua relazione con Cecilia Rodriguez, che porta l’argentina a lasciare il suo fidanzato Francesco Monte.