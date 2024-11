IIS Calamatta e Nicar: fari puntati sul mondo della meccanica dei mezzi a marchio Man

CIVITAVECCHIA – Giornata di grande valore formativo per l’Istituto Calamatta, grazie alla collaborazione con Nicar, azienda di riferimento nella manutenzione meccanica dei mezzi di trasporto a marchio MAN. Un evento speciale che ha offerto agli studenti l’opportunità di approfondire il mondo della meccanica avanzata, con un focus sulle tecnologie e sulle competenze necessarie per operare su veicoli di ultima generazione. Un ponte tra scuola e mondo del lavoro: la lezione di orientamento ha visto la partecipazione attiva dei rappresentanti di tutte le officine MAN del Lazio, che hanno condiviso la loro esperienza e il loro know-how, arricchendo l’incontro con spunti concreti sulle opportunità del settore. La giornata si è conclusa con un momento particolarmente entusiasmante: l’esposizione pratica di un mezzo MAN portato direttamente a scuola, che ha permesso agli studenti di osservare da vicino le sue caratteristiche tecniche e meccaniche, consolidando quanto appreso durante la lezione. L’evento ha avuto un riscontro talmente positivo da aprire una nuova, importante opportunità per l’istituto: MAN ha invitato la scuola a partecipare ai percorsi di formazione ufficiali presso la sede di Verona. Dietro il successo di questo progetto c’è anche il lavoro instancabile dei docenti, a cominciare dai professori De Fazi e D’Elia, che attraverso i percorsi PCTO continuano a offrire agli studenti esperienze formative di alto livello, consolidando il legame tra scuola e realtà professionale. Grande impegno e tantissimo entusiasmo da parte degli studenti del Calamatta, che continuano a costruire il loro futuro puntando sulla formazione tecnica e professionale.