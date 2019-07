Ikea saldi Luglio 2019: tutte gli sconti, le offerte, le promozioni. Ecco da quando e come

Tempo di saldi, tempo di prezzi bassi e di concorrenza a tutto tondo. Con l’arrivo di Luglio 2019, arrivano anche i saldi e le offerte che tutte le grandi compagnie hanno deciso di destinare al mercato ed ai propri clienti per incoraggiarli ad acquistare i propri prodotti.

Anche Ikea, come da tradizione, non può essere da meno. Il grande colosso della mobilia (e non solo) svedese, ha deciso ancora una volta di fare le cose in grande, proponendo una vasta gamma di offerte.

Offerte IKEA saldi Luglio 2019: ecco quando e come aderire a sconti, offerte e promozioni

Sconti, prezzi bassi, vastità di proposte di molteplici prodotti. Come sempre Ikea non si fa parlare dietro e propone diverse soluzioni per tutte le tasche e tutti i gusti.

Con l’arrivo dei grandi saldi, dunque, non sono solo i grandi marchi della tecnologia come Unieuro e il suo Summer Black Friday.

Oppure MediaWorld, il cui Red Friday era una risposta alle promozioni di Euronics o a quelle di Trony, rilanciate poi coi vari sconti attuali.

Anche Ikea partecipa al valzer degli sconti, a cui peraltro pure grandi altri marchi si uniscono. Cosa offre Ikea? Semplice.

Dal 6 luglio numerosi sconti sono su Ikea sia in negozio che online.

In particolare, l’azienda svedese, poi, solo per gli acquisti in negozio, prevede il cosiddetto EXTRASCONTO del 10% per i soci IKEA FAMILY e IKEA BUSINESS e su una selezione di prodotti già scontati.

Offerte IKEA saldi Luglio 2019: ecco alcune specifiche sui prodotti

E’ previsto, inoltre, che nei vari punti vendita ci siano ulteriori vantaggi: ecco perché è consigliato consultare il sito dell’azienda e controllare i vari posti nelle varie città.

La linea di Ikea, comunque, è netta: continua a ridurre i costi senza abbassare la qualità dei prodotti. In particolare, c’è un generale abbassamento dei prezzi fino al 31 luglio 2019.

L’offerta è valida sia sul sito dell’azienda che in negozio, ma, si precisa salvo esaurimento scorte. Alcuni esempi? Eccoli.

Divani letto Friheten, che beneficiano di uno sconto del 13% scendendo dunque a 329 euro oppure le cassettiere Malm, che nelle due versioni scendono, con uno sconto tra il 20 e il 23% a 79 euro e 99 euro.

In tema divani, altro esempio è il set della Holmsund, sceso a 399 euro rispetto le 429 iniziali, nelle sue varianti.

Scontato anche il mobile per lavabo Godmorgon, che da 169 euro scende a 149, o ancora il tavolino vassoio Gladom che adesso costa 14,95 euro rispetto alle 19,99 precedenti.

C’è anche una variante scesa a 169 euro rispetto le 189 iniziali, o il lavabo Hemnes, che dalle 309 iniziali è sceso a 289.

E ancora, il set di coltelli Hackig, ore a 19,95 rispetto le 25 iniziali, o la rotera, lanterna per candeline, a 3,95 euro anziché 4,99.

E via così, per tanti altri prodotti, camere, set di arredo o di utilità da interno o esterno. Per un quadro completo, è opportuno visualizzare i canali diretti dell’azienda.