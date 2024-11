Il buongiorno e l’oroscopo del 20 Novembre 2024

Il buongiorno ai lettori lo porge Marietta Tidei che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri dai famigliari e dagli amici. Oggi compie gli anni Quinta Regnani. Un mondo di auguri dal fratello Costantino, dalla sorella Assuntina e da tutti i suoi nipoti. LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Il cielo dello Scorpione esorta tutti e domina fino a domani sera, e… L’Ariete si lancia nel buio staccandosi dalle sicurezze. Rinnova paesaggi e pensieri perdendo i vizi di ieri. Il Toro balla col partner e incontra il socio perfetto. Relazioni e scritture private amplificano i riflessi del giorno. I Gemelli avanzano nel lavoro impegnandosi come i migliori. Lo sforzo rallenta un po’ il corpo e il metodo vince su tutto. Il Granchio balla e festeggia e spruzza ego e un po’ d’arte. Approfitta della luce di Luna per vincere e chiedere forze. Il Leone invita la gente e pulisce il giardino e le stanze. Il passato ritorna in famiglia per portar acqua alla casa. La Vergine scrive a qualcuno e incontra persone curiose. Il telefono squilla tre volte e gli amici stanno a sentire. La Bilancia si nutre per due e si prende tutto il bancone. Ricchezza e immagine fiera: è questa la giornaliere chimera. Lo Scorpione comincia a bollire e accende tutte le luci. Sente che cambia la scena. Chi si volta perde la scia. Il Sagittario si ferma e controlla i silenzi dei suoi spazi privati. Si dona all’uno e all’altro e non agisce in attesa di Luna. Il Capricorno fa il girotondo insieme a molte persone. In assemblea riceve un messaggio e collabora con idee e azione. L’Acquario pretende la scena e dirige lavori e programmi. Vince se appare deciso e se costruisce realizzando le idee. I Pesci se ne vanno lontano e acquisiscono il sapere e un nuovo ideale. Oltre il certo e il quieto si trovano i mari del tutto. Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/