Il buongiorno e l’oroscopo del 25 Novembre 2024

Il buongiorno ai lettori lo porge Vittorio Petrelli che nei giorni scorsi ha festeggiato il suo compleanno. Tanti auguri dai famigliari e dagli amici. LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Il cielo del segno del viaggiatore esulta! Evviva il Sole in Sagittario. E … L’Ariete si allontana dal cerchio e si espande lontano da tutto. Viaggia e legge le frasi e parla lingue straniere. Il Toro cambia lo sguardo e si prepara a variare lo schema. Oggi è un giorno diverso e lasciare andare è un atto dovuto. I Gemelli si amano in coppia e i single son predisposti all’intesa. Un socio chiama e controlla e chi firma legga due volte. Il Granchio lavora per primo e si dedica al raccolto del pane. Esalta la dedizione e controlla la pancia e la schiena. Il Leone è acceso dal cielo ed esulta come un bambino. Creativo, vincente e solare, se è fermo controlli il suo tema natale. La Vergine gira per casa e rettifica i colori e la tenda. La famiglia il clan e la storia chiedono attimi e relazioni. La Bilancia è sul trono più sacro e manifesta il suo fare deciso. Incontra saggi e profeti e riceve messaggi curiosi. Lo Scorpione ha voglia di ori e assorbe pretese e ambizioni. Sicuro si porta in avanti e attende la meraviglia. Il Sagittario si prende la Luna e raggiunge chiarezza e visione. Sente la voce che narra e dentro sé sa già cosa fare. Il Capricorno si ferma un istante e guarda dietro le spalle. Il campo è seminato, fra tre giorni arriva il raccolto cercato. L’Acquario si diverte con tutti ed elabora un evento eccitante. Collabora e condivide l’agire e gli amici gli stanno vicini. I Pesci conquistano cime e pretendono obbedienza da tutti. Forti come un eroe raggiungono gli obiettivi voluti. Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/