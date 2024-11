Il buongiorno e l’oroscopo del 28 Novembre 2024

Il buongiorno ai lettori lo porge Armando, che oggi festeggia i suoi splendidi 80 anni. “Tantissimi auguri da tutte le persone che ti amano e ti stanno vicino. In modo particolare da Liliana, Fede, Sofia e Giordano”. LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna si sveglia e si nasconde fra le stelle dello Scorpione, e… L’Ariete cala la maschera e si proietta in nuove missioni. Scende dal vecchio ramo e cammina raccogliendo tesori. Il Toro balla col cuore e in due riscopre se stesso. Le coppie e le società ammiccano e pretendono baci. I Gemelli rinnovano il lavoro e si adeguano al mondo dintorno. Al servizio di se e degli altri e anche l’amore fa l’occhiolino. Il Granchio rinasce in se stesso e si fida dei suoi obiettivi. Creativo e fortunato abbraccia i figli e ride con tutti. Il Leone ospita gente e accoglie novità in famiglia. Appare una stanza diversa e il passato racconta una storia. La Vergine comprende lezioni e scambia opinioni spostandosi poco. Si muove e incontra qualcuno e squilla e riceve messaggi. La Bilancia controlla la spesa e organizza i beni e gli averi. Cambia e migliora la forma e si nutre come un pascià. Lo Scorpione riprende la strada e stavolta è deciso e va oltre. È il tempo del nuovo guardare e del sogno che diventa reale. Il Sagittario danza con la meraviglia e gli eventi equilibrano il passato. Si tirano i remi in barca e si attende per riprendere il mare. Il Capricorno ha un nuovo pensiero e lo racconta alla folla dintorno. Collabora a nuovi progetti e incontra amici fidati. L’Acquario si presenta alle schiere e si muove come il padrone. Sicuro e concreto nel dire raggiunge mete sicure. I Pesci conoscono i cieli che ieri erano lontani. Con l’estraneo vanno d’accordo e un viaggio va fatto con gioia. Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/