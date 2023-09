Il Campidoglio e le tematiche Lgbt+ – Un successo i corsi di formazione per il personale capitolino

Comincia la fase II della formazione per il personale dipendente sui temi LGBT+, promossa da Roma Capitale con la coordinatrice Diritti LGBT+ Marilena Grassadonia e grazie al lavoro della Scuola di Formazione Capitolina e della U.O. Diritti LGBT+.

Se ne è parlato oggi in Commissione capitolina Pari Opportunità dove la Presidente Cicculli ha espresso “tutto il suo supporto al fine di contrastare gli stereotipi culturali che non permettono ora a tutti e a tutte di sentirsi accolte secondo criteri di non discriminazione e nel rispetto della propria espressione di genere. Roma su questo non può rimanere indietro anzi sta facendo da pioniera e ringrazio Grassadonia per questo.”

Dopo la prima fase che si è svolta nei mesi scorsi, con la partecipazione di circa 500 persone con 7 pillole formative messe a disposizione in modalità asincrona, comincia mercoledì la fase II. Si parlerà di linguaggio inclusivo con la prof.ssa Graziella Priulla, esperta linguista e già docente dell’Università di Catania ed Eleonora Pinzuti esperta in questioni di genere. Seguiranno venerdì 15 settembre Chiara Antonucci, Monica Pasquino, Elena Fierli, Roberto Baiocco e Sara Marini sul ruolo dei servizi sociali e della scuola nei servizi per la comunità lgbtqia+ ed infine ad ottobre chiuderanno sul quadro normativo di riferimento il professor Angelo Schillaci e il dottor Luca Tavani.

“L’altissima partecipazione del personale capitolino anche a questa seconda fase ha reso necessario organizzare tre differenti edizioni di tre webinar ciascuna con la partecipazione di 9 docenti – commenta Marilena Grassadonia Coordinatrice Diritti LGBT+ di Roma Capitale – Ringrazio la Scuola di Formazione capitolina e la U.O Diritti LGBT+ per l’impegno e l’attenzione posta nella progettazione di questa seconda offerta formativa sui temi LGBT+ che darà modo al personale dipendente di approfondire i temi già trattati nelle precedenti pillole. Come Roma Capitale continuiamo a lavorare con impegno sugli obiettivi prefissati, con la profonda convinzione che la giusta formazione sia la base per il superamento di pregiudizi e discriminazioni”.

