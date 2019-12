Il Cantante Mascherato, anticipazioni e spoiler: ecco gli indizi sui chi sono concorrenti

Prende sempre più piede la strada che conduce verso la crescente curiosità verso l’arrivo in TV de il tanto atteso nuovo format Rai 1 “Il Cantante Mascherato”, attorno al quale si fa un gran bel chiacchierare.

Che cosa succederà in trasmissione? Chi sono i concorrenti? Cosa ci sarà da aspettarci e come mai questa dilagante e proverbiale attenzione così spasmodica intorno al programma della rete ammiraglia di viale Mazzini? Ecco tutto quel che c’è da sapere.

Ecco, nel dettaglio, tutte le anticipazioni e gli spoiler su i possibili indizi da tenere a mente per scoprire chi sono concorrenti.

Il Cantante Mascherato, anticipazioni: chi sono i concorrenti

Arriva presto, ma è ancor di più atteso Il programma definito per ‘definizione’ usando un doppio gioco di parole, il “più misterioso” della tv, ovvero il Cantante Mascherato.

Debutta su Rai 1 Venerdì 10 gennaio 2020, alla guida ci sarà Milly Carlucci che lancerà questa nuova sfida. Il Cantante Mascherato, come sanno gli esperti, è un format nato in Corea del Sud ma da un bel pò di tempo in verità è diventato famosissimo praticamente ovunque.

A dare l crisma di fenomeno mondiale al format coreano è l’approdo in tv negli Stati Uniti. E in Italia? Ebbene, arrivano corpose indiscrezioni. Quali? Eccole.

Dunque: nelle scorse ore è andato in onda uno speciale all’interno del quale la nota conduttrice ha lasciato trapelare alcuni indizi sui concorrenti che saranno per appunto protagonisti dello show.

Partiamo dai dati e dagli elementi base. Come indica il regolamento, saranno otto vip a partecipare a Il Cantante Mascherato: i concorrenti si sfideranno per quattro settimane e indosseranno per appunto una maschera e saranno soggetti a un obbligo di non poco conto. Quale?

Semplice: quello di non rivelare, fino alla eliminazione o vittoria finale, la loro reale identità. Sanno gli stessi concorrenti vip a decidere quali maschere usare tra quelle disponibili.

Come comunicato dagli organizzatori del programma, le maschere da poter scegliere andranno scelte tra quelle da Mostro, di Angelo, di Unicorno, di Coniglio, di Pavone, e ancora quelle di Leone, di Barboncino e di Mastino Napoletano.

E poi, ci sarà la scure del voto. Ogni prestazione canora e mascherata verrà giudicata dal televoto, ma anche dai like sui social e dall’aggiunta di una giuria di esperti

A far parte della giuria ci saranno: Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna e Guillermo Mariotto.

Allo stato attuale delle cose per quanto riguarda le identità nascoste dietro le maschere de Il Cantante Mascherato si sa ben poco. Infatti, a parte Milly Carlussi ed altri sei persone interne della produzione, nessun altro conosce chi si nascone dietro la maschera. Tuttavia, come detto, Milly Carlucci ha voluto comunque lanciare una serie di indizi, da cui è emerso un set di indizi molto significativi relativi al cast dei vip misteriosi. Eccoli:

– I concorrenti hanno partecipato per 46 volte al Festival di Sanremo;

– I concorrenti hanno partecipato collezionato 5 vittorie al Festival di Sanremo;

– I concorrenti hanno venduto 250 milioni di dischi;

– I concorrenti hanno condotto oltre 70 programmi;

– I concorrenti hanno partecipato a 25 film;

– I concorrenti hanno tenuto concerti in tutto il mondo, in oltre 30 paesi;

– I concorrenti hanno pubblicato 88 album;

– I concorrenti hanno partecipato a milioni di ore televisive;

Questi indizi, a partire dalle 46 partecipazioni al Festival di Sanremo inducono a puntare il dito su personaggi piuttosto noti al pubblico di Rai 1, oltre al fatto che le indicazioni, cumulative per i vari personaggi, hanno tutto il sapore del suggerimento che mira a confondere le acque, alimentando l’attenzione, più che aiutare da subito a svelare l’identità.

Chi si nasconderà dietro le maschere? Inizieremo a scoprirlo da Gennaio su Rai 1.

