Il Cantante Mascherato, anticipazioni puntata 24 Gennaio: chi c’è dietro le maschere

La primissima anticipazione riguarda la presenza di tre ospiti di grande spicco che sono stati indicati come possibili vip nascosti dietro la maschera de Leone.

Venerdì 24 gennaio torna su Rai1, in prima serata alle 21.25 il talent più in voga del momento, e cioè appunto Il Cantante Mascherato con Milly Carlucci. Ancora una volta, c’è da giurarci, milioni di telespettatori davanti alla TV e sul web, così come i giudici, proveranno a indovinare le identità dei cantanti.

In studio la confermata Giuria: Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, e con loro Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti. Il loro voto, in tandem col televoto e quello sui social, stabilità quali sono i concorrenti rimasti in gara.

Inoltre, come i fan, anche i giurati devono scoprire chi si cela dietro le maschere, tentando di riconoscerli dalla voce, dalle espressioni, dagli indizi e dalle prove.

Aggiornamento ore 1.17

Sono stati diversi i citati vip che secondo pubblico e giurati potrebbero nascondersi sotto le maschere. Alcuni sono stati già rivelati perchè da regolamento, si può togliere la maschera soltanto chi viene eliminato.

Nelle due scorse puntate si è dunque scoperto in tal senso che dietro l’Unicorno e il Barboncino c’erano due figure clou della musica italiana: Orietta Berti e Arisa.

Ma c’è una maschera che più di tutte attira l’attenzione. La maschera del Leone: perchè? Perchè fan e giurati non riescono a prendere una posizione univoca, coni sospetti divisi in tre. Quali? Chi?

Secondo alcuni si tratta di Adriano Pappalardo, per altri invece di Al bano, e per altri ancora invece di Max Giusti. Ecco perchè questo Venerdì su Rai1 Il Cantante Mascherato prevedere la presenza di tutti e tre.

Proprio così. Infittendo il mistero, i tre big saranno in studio per aumentare i dubbi, o forse scioglierli, comunque intrattenendo i fan. Proprio Pappalardo, ieri da Caterina Balivo è stato indicato come il vip nascosto dietro Leone de Il Cantante Mascherato. Lui, ospite in studio da Vieni da me, ci ha giocato dicendo che la faccenda sta alimentando “una curiosità contagiosa” e, confermando (peraltro sbagliando anche il nome del programma) di essere presente all’appuntamento per questo venerdì sera su Rai Uno. “Ci sarò io, ci sarà Al Bano e ci sarà qualche sorpresa”.

Aggiornamento ore 8.40

Dunque i fan del Cantante Mascherato, il cui titolo originale è The Masked Singer tratto da un format sudcoreano anche oggi alimenterà i dubbi e i misteri sulla figura dei vip dietro le maschere e sul Leone in particolare.

Il Cantante Mascherato, anticipazioni puntata 24 Gennaio: scontri diretti e due eliminazioni

Sono ancora sei le maschere in gara: il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l’Angelo e il Pavone. Non mancheranno le novità per una puntata che vedrà ogni maschera affrontarne un’altra. Ci saranno i duelli tra: Coniglio e Mastino, Angelo e Mostro e Pavone contro Leone.

Inoltre, saranno due le identità svelate in questo terzo appuntamento e al termine della puntata si sapranno i 4 finalisti che si contenderanno la maschera d’oro.

Ricordiamo gli indizi generici: gli otto cantanti mascherati vantano nel complesso: 46 partecipazioni al Festival di Sanremo e 5 vittorie; in più, 250 milioni di dischi venduti, 70 programmi televisivi, 25 film, concerti in tutto il mondo, 107 album pubblicati e milioni di ore televisive.

aggiornamento ore 11.45