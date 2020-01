Sta per arrivare, su Rai1, uno degli appuntamenti più attesi e nello stesso tempo più misteriosi dell’intera stagione televisiva e, più ad ampio spettro, degli ultimi anni in tv: quello della finale de Il Cantante mascherato.

Chi vincerà il talent dei vip nascosti dietro le variopinte maschere? Chi c’è, per appunto, dietro le maschere stesse? Quali sono i vip che si esibiscono cantando con voce camuffata, mascherati da ‘mostro’ o ‘leone’, ‘coniglio’ e tant’altro ancora, e quale dei misteriosi personaggi famosi, perdendo, tirerà via la maschera per prima?

La grande curiosità è l’elemento portante, cruciale, del programma. E tutto verrà svelato nell’ultima puntata: perchè, chiunque tirerà via la maschera dal volto, sia che venga eliminato che, alla fine, vinca.

Il Cantante mascherato, anticipazioni ultima puntata nei vari programmi Rai: ecco quali

Il cantante mascherato è un programma di grande successo per Rai 1 e in previsione dell’ultima puntata dello show di Milly Carlucci, tutti stanno giocando le proprie carte per tenere alta la attenzione. Venerdì sera l’ultima puntata del programma condotto e diretto da Milly Carlucci prevede emozioni fortissime. E tutti tirano la volata allo show.

Emanuela Aureli ne ha parlato a Vieni da me; a la Vita in diretta in un collegamento con lo studio del Cantante mascherato Milly Carlucci ha ravvivato il mistero delle due maschere in ballottaggio ad inizio della prossima puntata.

Poi, Unomattina con Milly Carlucci che tornerà in tv anche domani giovedì 30 gennaio a Storie italiane con Eleonora Daniele mentre nel pomeriggio, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, ci sarà il giurato del programma Francesco Facchinetti.

Non finisce qui: Venerdì a mezzogiorno Milly Carlucci sarà da Elisa Isoardi alla Prova del cuoco, e a Vieni da me ci saranno altre nuove finestre. Quindi al termine del Tg1 delle ore 20, collegamento per lanciare la diretta della finale della prima edizione del Cantante mascherato.

Lanci anche a margine dei Soliti ignoti e dell’Eredità e nel corso di tutti i programmi gli altri programmi Rai. Insomma, un battage fortissimo: per un programma che si basa sul mistero, ma non lascia nulla d’intentato quanto a palesarsi.