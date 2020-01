Il Cantante Mascherato, gli indizi della seconda puntata: ecco chi può davvero esserci dietro le maschere

Il Cantante Mascherato questa sera riapre i battenti dopo il grandissimo debutto nella prima puntata che ha fatto meglio anche de il Grande Fratello. Lo show condotto da Milly Carlucci, questa sera 17 Gennaio 2020 torna con la seconda puntata: e tutti già si chiedono chi si nasconde dietro le maschere dei cantanti.

Mentre si avvicina la seconda puntata de Il Cantante Mascherato la vera attenzione intorno al programma non è tanto su chi andrà in testa o chi verrà eliminato in quanto tale ma, appunto, chi si cela dietro le bizzarre maschere anche alla luce delle indicazioni e suggerimenti che sono venuti fuori.

Sommando tutti gli elementi, ascoltando e vedendo la prima puntata e anche facendo un pò il quadro complessivo su quello che, nei social, sta venendo fuori quando ad ipotesi sulle identità dei cantanti, è possibile provare a incrociare i vari indizi, le idee, e arrivare, se possibile, ad degli identikit più o meno affidabili.

In poche parole, è molto probabile che le ipotesi circa l’identità dei cantanti mascherati siano realistiche, e che dunque si sappia già chi si stia celando dietro ognuna delle maschere del Cantante Mascherato. Ma è proprio così?

Il Cantante Mascherato, ecco chi può davvero esserci dietro le maschere

Andiamo con ordine. I fan del programma stanno dando vita a un vero e proprio toto-nomi su Instagram e in tanti hanno fatto dei nomi, e questi nomi sembrano trovare conferme dagli indizi sopraggiunti. Ma quali indizi?

Oltre a quelli della didascalia che accompagna gli scatti Instagram, naturalmente c’è la voce del cantante (o della cantante) mascherato/a. E in più ancora le movenze, lo stile di stare sul palco, l’aspetto fisico e gestuale che, non sempre, può essere totalmente camuffato.

Ecco perchè possiamo fare una lista delle maschere e dei possibili vip che si nascondono dietro di esse. Lo facciamo partendo proprio dall’ordine con il quale i misteriosi cantanti si sono esibiti nella prima puntata. Si parte dal Pavone.

Questo è il video che lo riguarda, ed è la maschera che ha aperto i giochi nella prima puntata.

Sentendo la voce, chi ha coraggio di dire la sua? Chi è il pavone? Non solo la voce, ma anche alcuni indizi sembrano portare verso una particolare strada. Dietro il pavone, secondo molti, potrebbe esserci Donatella Rettore. Ma perchè? Un indizio, su tutti, fa riflettere: una parola che il/la cantante/a ha usato per presentarsi. Quello ‘splendente’ che ha richiamato una canzone famosissima della Rettore.

Tocca poi al coniglio. Eccolo nel video tratto dal profilo Instagram del programma:

Molto sono concordi nel dire che il coniglio sia Teo Mammuccari. Da cosa lo deducono? Dal fatto che la voce, le movenze, l’altezza e alcune intonazioni richiamino proprio quelle del noto artista romano.

Tocca poi al Mostro che si è presentato con si presenta con You Shook Me All Night Long degli AC/DC. Ma chi è?

L’indizio sottinteso, oltre che una certa mimica da palco e le intonazioni vocali direbbero che il Mostro possa celare dietro di sè Fausto Leali. La goccia che farebbe pendere il vaso verso questa ipotesi è quella di un disegno in cui il ‘mostro’ si trova insieme a 4 piccoli simpatici mostriciattoli: qualcuno ha detto che, avendo Leali quattro figli, potrebbe avere questo tipo di interpretazione. Sarà vero?

Detto dell’Unicorno alias Orietta Berti, c’è molta più confusione intorno alla figura dell’Angelo.

Gli indizi che si leggono nel post traggono in inganno in modo legittimo. Il web si è diviso: c’è chi dice Valerio Scanu chi punta su Giò di Tonno mentre altri ritengono che celi Alessandro Preziosi.

Qualcuno, invece, ha molti meno dubbi sul Mastino. Detto che si tratta dell’unica maschera italianizzata del format originariamente koreano, il Mastino ha lasciato parecchi indizi.

Per quasi tutti il Mastino sarebbe Alessandro Greco. Alcuni corroborano con un indizio: quello in cui si dice che l’artista in questione indossava gli occhiali e ora non li usa più. Proprio come Greco.

Poi c’è il Barboncino, per cui vi è parecchia incertezza dopo l’esordio con un pezzo di Adele.

Mentre il web punta su Arisa, in verità diversi altri ci leggono l’intonazione di Jessica Morlacchi, e altri ancora, invece Alexia. Chi sarà? Una delle tre, o qualcun altro ancora?

E infine, c’è il Leone. Per il quale sembra esserci una sorta di convergenza generale, pur con qualche eccezione che potrebbe, alla fine, risultare decisiva. Ecco il video:

Sentendo la voce camuffata ma con alcune sonorità piuttosto nitide sotto e, per alcuni, riconoscibili, e aggiungendo la gestualità, il fisico e lo stile interpretativo, molti non hanno dubbi. Il Leone è Al Bano. Eppure, c’è chi giurerebbe che in verità si tratti di Adriano Pappalardo. A guardare il fisico del leone, in effetti, entrambi gli artisti potrebbero ricalcare la stazza della maschera. Anche la mimica li ricorda entrambi. Insomma, chi ha ragione?

