Il Cantante Mascherato, prima puntata oggi 10 Gennaio 2020: anticipazioni debutto dello show di Milly Carlucci

Tra i compiti dei giurati anche quello, a dir poco difficile, di provare a capire, per primi, chi si cela sotto le maschere in gara, provando a captare la voce e l’identità del personaggio famoso durante ogni performance.

Saranno loro, in tandem col pubblico via televoto e tramite social, a dare i giudizi circa le esibizioni dei concorrenti in gara. Non solo.

Il Cantante Mascherato, il cui titolo originario è The Masked Singer, è il format che ha fatto boom nell’ultima stagione televisiva a livello praticamente planetario.

In origine il programma era un format sudcoreano, ma ha ottenuto il top della fama negli Stati Uniti per poi fare incetta di record di ascolti anche in Germania, Francia, Australia, Messico e Olanda. Ora, oltre che in Inghilterra e Spagna, esordisce anche in Italia.

aggiornamento ore 8.41

Sono ben otto le maschere in gara: si tratta del Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l’Angelo, l’Unicorno, e ancora del Barboncino e il Pavone. Sotto ogni maschera, dunque, si nasconde un vip: otto personaggi molto famosi, la cui reale identità è nascosta dai costumi che indossano.

Cosa dice il regolamento? Semplice. Al termine di ogni puntata, dopo le loro canzoni, i cantanti subiscono i verdetti. E chi ottiene il punteggio più basso viene eliminato dalla gara e deve togliere la maschera, svelando dunque a tutti chi è in realtà.

Sono davvero poche le persone che lavorando nello show sanno chi si cela dietro le maschere, coperte da ‘omertà’ anche nel backstage. Secondo regolamento, infatti, per poter frequentare gli studi o realizzare le prove, i concorrenti devono infatti indossare un casco integrale e un mantello nero che li nasconde completamente, e devono essere accompagnati sempre da una persona della produzione vestita in modo identico.