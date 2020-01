Il Cantante Mascherato, rivelazione di Orietta Berti sullo show di Milly Carlucci

Che cosa ha detto Orietta Berti in merito a Il Cantante Mascherato? Emergono delle notizie particolarmente interessanti in merito al fortunato programma condotto da Milly Carlucci che è partito, ascolti alla mano, davvero alla grande.

Dopo l’eliminazione al Cantante Mascherato, Orietta Berti ha infatti fatto una rivelazione importante in relazione ad un retroscena del programma. Lo ha fatto da Caterina Balivo.

ll Cantante Mascherato, rivelazione Orietta Berti: ecco cosa ha detto

Orietta Berti si è lasciata scappare un interessante retroscena relativo al programma Il Cantante Mascherato, il nuovo format guidato da Milly Carlucci che il pubblico sembra aver apprezzato tantissimo. Durante la prima puntata del programma Rai, la cantante si è tolta la maschera dell’Unicorno davanti alla giuria.

Il programma di Rai Uno che ha battuto negli ascolti il Grande Fratello Vip, ha visto la partecipazione di Orietta Berti che poi ha pensato di svelare cosa è successo durante la serata e come ha fatto Milly Carlucci a mantenere segreti nomi degli artisti nascosti le maschere.

Orietta è intervenuta nel corso di Vieni da Me, per raccontare al telefono a Caterina Balivo alcuni aspetti clou de Il Cantante Mascherato. Ecco cosa.

“Non vedevo nulla, ho avuto davvero paura”, ha dichiarato la cantante, raccontando la sua performance sul palco di fronte alla giuria composta da Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Mariotto e Ilenia Pastorelli.

“Mi hanno fatto la chioma più folta – ha aggiunto, raccontando della maschera dell’Unicorno – mi hanno tolto la retina per non mostrare il viso, non vedevo niente, ma mi ricordavo i movimenti. Il fatto di avere le scarpe alte è stata un’esigenza per via della gonna”. E poi ha spiegato meglio: “Nessuno di noi sa chi sono gli altri concorrenti. Ognuno di noi alloggia in un albergo diverso. E siamo costretti a cambiarci in macchina. Io non lavoro mai da sola e così sono stati costretti a coprirsi il volto anche i miei figli”.

Dopo essere uscita nel corso della prima puntata, Orietta Berti prenderà comunque parte anche al secondo appuntamento de Il Cantante Mascherato, ma come ospite. E intanto che il pubblico cerca di capire chi ci sia dietro le maschere, facendo i nomi di Al Bano e Valerio Scanu su tutti, Milly Carlucci gongola per il successo anche delle regole della segretezza.

L’esordio della trasmissione è stata da urlo nonostante le gaffe. Di cui una grossolana: Ilenia Pastorelli ha più volte parlato di Pupo, senza sapere che il cantante in quel momento si trovava nel programma concorrente: il GF Vip di Signorini. Oppure era una papera voluta?