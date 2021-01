Il Cantante Mascherato, squadra che vince non si cambia: da venerdì ritorna il Talent game show

E’ proprio vero che a volte le cose vincenti (per determinati ‘contesti, s’intende), si compongono di poche ma precise regole: squadra che vince non si cambia, ‘giocare’ semplice, e dare l’ultima parola al telespettatore, così da coinvolgerlo totalmente.

Infine, forse quella più importante: ‘piazzare’ davanti alle telecamere l’eterno entusiasmo di Milly Carlucci la quale, ‘armata’ di un micidiale mix di ‘parlantina e sorrisoni’, oggi è una delle poche conduttrici ad essere puntualmente supportata da un esercito di aficionados.

Ed è grazie a questi presupposti che Endemol Shine Italy ha deciso di riproporre (dal 29 gennaio in prima serata per 5 venerdì su Raiuno), il seguitissimo ‘talent game show’, che sfida il pubblico ad indovinare quale vip di cela dietro al ‘Cantante Mascherato’.

Milly Carlucci: “Anche tra di noi, in pochissimi conoscono le vere identità dei personaggi”

In questa edizione, anticipa la stessa Carlucci, saranno 9 le bellissime maschere: “il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, la Pecorella, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto, il Baby alieno e l’Orsetto. Sotto di esse – spiega Milly – si celano altrettanti personaggi famosissimi la cui reale identità è completamente nascosta dagli sfarzosi costumi che indossano: il primo problema da affrontare è la segretezza. In tutta la produzione sono pochissime le persone che abbiano conoscenza del nome della persona che si cela sotto la maschera“.

‘Cantante Mascherato’: in giuria debuttano la Balivo e Della Gherardesca

Ovviamente, non mancherà una ‘agguerritissima’ giuria che, tra le sue fila, ospiterà sì Francesco Facchinetti , Patty Pravo, e Flavio Insinna ma, la novità è rappresentata dalle ‘new-entry’, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo.

A loro cinque, ‘ispirati’ dal voto social da casa, spetterà appunto giudicare la qualità dei personaggi in gara. Ma non solo, stavolta a dar man forte, anche una sorta di ‘taske force’ di detective – ben 30 – che, sparsi nel platea, raccoglieranno indizi utili. Ma su questi ultimi vige ancora un alone di mistero che, gli autori, promettono di svelare strada facendo.

Coletta: “E’ necessario uno spazio per l’evasione, per riempire anche le solitudini”

Particolarmente entusiasta di questa nuova edizione (visto che la prima è stata varata sotto la sua direzione), Stefano Coletta il quale, come ha affermato ai microfoni dell’agenzia di stampa Ansa, “L’adattamento di questo format sudcoreano ha impattato con potenza in molti paesi europei, non solo qui in Italia. Il Cantante Mascherato mi ha tenuto a battesimo come direttore di Rai1. Milly Carlucci è un capo-progetto completo. Nella prima serata, la pietra miliare del servizio pubblico ci consegna un dovere: l’intrattenimento deve continuare ad esserci, lo dimostrano i dati, mettendo, ovviamente, al sicuro la salute dei lavoratori. Potevamo fare un canale all news, ma era necessario uno spazio per l’evasione, per riempire anche le solitudini”.

Ma si, prendiamolo con il giusto spirito questo divertente ritorno, specialmente ora che la televisione sembra essersi ‘incastrata’ fra le beghe politiche, e le terrorizzanti proiezioni legate al coronavirus…

Max