‘Il capitano’, la serie TV su Totti potrebbe avere Pietro Castellitto come protagonista

“Non ci somiglia per niente”, “potrebbe andare”. I tifosi della Roma sono divisi, anche se questa volta il calcio non c’entra. Almeno in senso stretto. Perché in questo caso ad essere oggetto di critiche o approvazioni è la serie tv ispirata alla vita di Totti, che sarà chiamata ‘il Capitano”.

Il motivo della contesa è relativo alla scelta del protagonista che dovrà interpretare Francesco Totti. In questo senso sembra ormai vicino all’accettare la parte Pietro Castellitto, figlio d’arte di Sergio, attore e regista, e della scrittrice Margaret Mazzantini.

Una fiction su Tott, a febbraio le riprese

27 anni, romano e tifoso romanista: Pietro Castellitto è in testa per recitare la parte di Totti nella serie ‘Il Capitano’ che andrà in onda su Sky. Episodi da 50 minuti l’uno per raccontare la storia derl Capitano, dalla sua nascita come calciatore alla vittoria della Scarpa d’Oro nel 2007, il punto più alto della sua carriera.

La serie TV, girata dal regista Luca Ribuoli, inizierà le riprese a febbraio 2020 fino a giugno. Quattro mesi per realizzare la serie televisiva di cui ancora non si conosce il protagonista, ma per cui tutti gli indizi sembrano portare al figlio di Sergio Castellitto. I tifosi della Roma sono spaccati su questa scelta, tra chi apprezza e tra chi, invece, pensa che i due si somiglino poco.