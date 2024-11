Il carabiniere Rosario Soloperto va in pensione

CERVETERI – Dopo quasi trent’anni di onorato servizio presso il comando dei carabinieri di Cerveteri, per Rosario Soloperto quello di ieri è stato l’ultimo giorno di lavoro. Originario di Manduria, in provincia di Taranto, ha raggiunto il traguardo della pensione dopo una lunga carriera nell’Arma, la maggior parte della quale passata proprio a Cerveteri nella stazione locale di via Pertini. Da tutti ben voluto e rispettato, Soloperto si è arruolato nel 1988, ha prestato servizio in Campania (a Nola e Aversa per la precisione), per essere poi trasferito a Cerveteri esattamente l’11 luglio del 1996. Qui in poco tempo è diventato un vero e proprio punto di riferimento per tutta la comunità etrusca e per chi si è rivolto al militare per una denuncia, un consiglio o qualsiasi altra formalità da espletare. Tanta emozione ovviamente per il saluto di tutti i colleghi cerveterani. ©RIPRODUZIONE RISERVATA