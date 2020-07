Il Castello delle Cerimonie, puntate 26 Luglio 2020: a che ora, canale, dove guardare repliche e streaming

Torna anche oggi 26 luglio 2020 un nuovo appuntamento tv con il Castello delle Cerimonie il famoso e seguitissimo docu reality che va in onda su Real Time con tutto il suo appeal di passione per le cerimonie da sposalizio. Cosa vedremo in queste puntate? E poi, di che cosa, nello specifico, tratta il Castello delle Cerimonie?

Il Castello delle Cerimonie, cos’è e dove e quando vedere il docu-reality su Real Time

Il Castello delle Cerimonie è un programma atmosfera di chiaro clima partenopeo in grado di aprirsi a innumerevoli influenze: il programma ha un gran seguito di pubblico che nel tempo ne ha fatto un programma chiave su Real Time. Ma cosa si vede in questo format?

Come molti sanno, Il castello delle cerimonie è lo spin-off de Il boss delle cerimonie e va in onda su Real Time. La protagonista è la famiglia Polese, nello scenario de La Sonrisa. Al centro della scena, eventi, cerimonie e manifestazioni clou nella vita di chi va al ‘Castello’ per ritagliarsi un momento unico.

Gioia, allegria, festeggiamenti, spesso clamorosi, con artisti e performers e scenari e scenografie sempre diverse: ecco, il castello delle cerimonie è un vero mondo di giubilo.

E anche quest’oggi andrà in onda con delle puntate. Che cosa accadrà nella giornata del 26 Luglio 2020 a il castello delle Cerimonie? Cosa vedremo e a che ora?

Il Castello delle Cerimonie, puntate del 26 Luglio 2020

Queste le puntate che oggi 26 Luglio 2020 vedremo su Real Time, canale 31 per Il castello delle Cerimonie:

18:05 Il castello delle cerimonie Ep.12 – 18:40 Il castello delle cerimonie Casimiro, Antonio e Tonia

Al Castello va in scena…un battimonio. Proprio così. La festa doppia per il battesimo del piccolo Casimiro, e il matrimonio dei suoi genitori, Antonio e Tonia.

L’appuntamento poi prosegue, ancora, fino ad occupare tutta la fascia preserale. Il castello delle cerimonie, con un appuntamento alle 19:15 (Ep.13) e un altro ancora alle 19,50 con l’ep.14.