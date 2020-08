Il Castello delle Cerimonie, puntate 8 Agosto 2020: a che ora, canale, dove guardare repliche e streaming

Torna anche oggi 8 agosto 2020 un nuovo appuntamento tv con il Castello delle Cerimonie il famoso docu reality che va in onda su Real Time con tutto il suo appeal di passione per le cerimonie da matrimonio, celebrazioni e feste in generale. Cosa vedremo in queste puntate? E poi, di che cosa, nello specifico, tratta il Castello delle Cerimonie?

Il Castello delle Cerimonie, cos’è e dove e quando vedere il docu-reality su Real Time

Il Castello delle Cerimonie è un programma che ha un gran seguito di pubblico che nel tempo ne ha fatto un punto chiave su Real Time. Ma cosa si vede in questo format?

Come molti sanno, Il castello delle cerimonie è lo spin-off de Il boss delle cerimonie e va in onda su Real Time. La protagonista è la famiglia Polese, nello scenario de La Sonrisa. Al centro della scena, eventi, cerimonie e manifestazioni clou nella vita di chi va al ‘Castello’ per ritagliarsi un momento unico.

Gioia, allegria, festeggiamenti, spesso clamorosi, con artisti e performers e scenari e scenografie sempre diverse: ecco, il castello delle cerimonie è un vero mondo di giubilo.

E anche quest’oggi andrà in onda con delle puntate. Che cosa accadrà nella giornata del 8 Agosto 2020 a il castello delle Cerimonie? Cosa vedremo e a che ora?

Il Castello delle Cerimonie, puntate dell’8 agosto 2020

Queste le puntate che oggi 8 agosto 2020 vedremo su Real Time, canale 31 per Il castello delle Cerimonie:

19:30 Il castello delle cerimonie – Valentina ed Eugenio

Il Cavaliere Nicola Flotta, amico di famiglia e proprietario di un castello per cerimonie in Calabria, varca i cancelli del Castello con un dono inestimabile e misterioso.

20:05 Il castello delle cerimonie – Arianna e Chiara

Il momento delle vacanze a Capri si avvicina: Donna Imma ha bisogno di rinnovare il suo guardaroba. Meno male che in suo aiuto arriva la style coach più famosa d’Italia, Carla Gozzi.

20:35 Il castello delle cerimonie – Elena e Aniello

Al Castello si stanno celebrando le nozze di Elena e Aniello, non solo coronamento di un lungo amore, ma rapporto che lega l’Italia e la Russia. Intanto la famiglia Polese si gode le vacanze a Capri.

21:10 Il castello delle cerimonie – Martina ed Emanuele

Il Castello apre i cancelli per due feste. La prima è il matrimonio di Martina ed Emanuele. Inoltre, si celebrerà anche la comunione di Agostino.