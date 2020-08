Il Castello delle Cerimonie, puntate 9 Agosto 2020: a che ora, canale, dove guardare repliche e streaming

Torna anche oggi 9 agosto 2020 un nuovo appuntamento tv con il Castello delle Cerimonie, famoso docu reality che va in onda su Real Time. Cosa vedremo in queste puntate? E poi, di che cosa, nello specifico, tratta il Castello delle Cerimonie?

Il Castello delle Cerimonie, cos’è e dove e quando vedere il docu-reality su Real Time

Il Castello delle Cerimonie è un programma che ha un gran seguito di pubblico che nel tempo ne ha fatto un punto chiave su Real Time. Ma cosa si vede in questo format?

Come molti sanno, Il castello delle cerimonie è lo spin-off de Il boss delle cerimonie e va in onda su Real Time. La protagonista è la famiglia Polese, nello scenario de La Sonrisa. Al centro della scena, eventi, cerimonie e manifestazioni clou nella vita di chi va al ‘Castello’ per ritagliarsi un momento unico.

Gioia, allegria, festeggiamenti, spesso clamorosi, con artisti e performers e scenari e scenografie sempre diverse: ecco, il castello delle cerimonie è un vero mondo di giubilo.

E anche quest’oggi andrà in onda con delle puntate. Che cosa accadrà nella giornata del 9 Agosto 2020 a il castello delle Cerimonie? Cosa vedremo e a che ora?

Il Castello delle Cerimonie, puntate del 9 agosto 2020

Queste le puntate che oggi 9 agosto 2020 vedremo su Real Time, canale 31 per Il castello delle Cerimonie:

18:40 Il castello delle cerimonie – Antonietta e Antonio

Finito con il matrimonio di Antonietta e Antonio termina anche la stagione delle cerimonie al Castello. Donna Imma ha pensato per loro un ingresso trionfale seguito da un mozzafiato volo di colombi.

19:10 Il castello delle cerimonie – Giusy e Beppe

Al Castello sono pronti ad ospitare un matrimonio regale: le nozze di Giusy Attanasio, la regina del neomelodico, e il suo Beppe. Un giorno destinato a restare nel cuore di tutti.

19:40 Il castello delle cerimonie – Il 18esimo di Lucia

Lucia ama tutto ciò che è trendy e fashion, per il suo diciottesimo ha le idee chiare: addobbi rose & gold, limousine e menù da matrimonio.

20:10 Il castello delle cerimonie – La comunione di Adele Pia

Adele Pia trasforma il Castello in una Little Italy con la sua prima comunione in stile italoamericano, per onorare le origini USA del papà.

20:40 Il castello delle cerimonie – Teresa e Michele

Donna Imma fa da madrina alla sagra della patata, al Castello arrivano Teresa e Michele, una coppia che vuole un matrimonio alla loro altezza.