Il collegio 4, anticipazioni terza puntata oggi 5 Novembre: spoiler, ecco cosa succede stasera dalle 21,20 su Rai Due

Tutto pronto stasera per il ritorno in Tv de Il Collegio 4. Il fortunato programma di docu fiction di Rai due, che ha fatto molto parlare dopo la prima puntata dagli ottimi ascolti ma, anche per degli strascichi polemici, si ripresenta puntuale in onda questa sera.

Il Collegio 4, che arriva in Tv in prima serata stasera quest’oggi martedì 5 Novembre, tornerà alla luce delle polemiche relative ad una ragazza, tartassata sul web per non aver partecipato ad una bravata di gruppo e dopo le emozioni della seconda puntata. Allora cosa bolle in pentola per l’episodio due de ‘Il collegio’ in onda su Rai 2 questa sera?

Il collegio 4, anticipazioni terza puntata oggi 5 Novembre: spoiler, mondiali del 1982 e la street art

Quella che vedremo sarà una puntata interessante: l’avventura dei 20 studenti viaggia intorno alla scoperta dei nuovi ingressi, l’entusiasmo per i Mondiali di calcio ’82 e la scoperta della street-art.

Nella terza puntata de “Il Collegio”, in onda oggi martedì 5 novembre alle ore 21.20 su Rai2, gli studenti che hanno superato la seconda settimana di permanenza all’interno della struttura, dovranno cimentarsi con nuove prove e novità.

In primis ci sarà un annuncio da parte del Preside: una gita scolastica che permetterà agli studenti di trascorrere una notte fuori dal collegio.

Prima che i venti studenti possano rallegrarsi troppo, però, il Preside annuncia l’arrivo misterioso di due ragazzi nei pressi del cancello d’ingresso dell’istituto, e li sottopone a una difficile scelta morale, volta a testare la loro generosità d’animo.

Nella puntata poi, ecco un mix tra apprendimento e divertimento con lezioni di musica e sfide calcistiche: i ragazzi, infatti, sulla scia dell’entusiasmo dei Mondiali di calcio del 1982, anno in cui è ambientata questa quarta stagione, affronteranno in casa la squadra di un altro istituto. Tra le novità con le quali si confronteranno i venti collegiali, poi, ci sarà anche la scoperta della street art.

Il clima all’interno del collegio, però, non sarà sereno per tutti gli studenti: qualcuno, infatti, si metterà in guai molto seri, rischiando l’espulsione.

aggiornamento ore 1,11

Sempre più spazio su web e social hanno i ragazzi de Il Collegio. Se alcuni dei ragazzi de Il Collegio sono sconosciuti, altri personaggi sono invece molto famosi nel mondo del web tra TikToker, YouTuber e Instagramer. Tra i nomi prossimi ad entrare nel cast de Il Collegio 4 ci sono quelli di Gabriele Corio, 15enne di Settimo Milanese che su Instagram ha già aggiornato la sua biografia inserendo “Il Collegio 4”, Gianni Musella, 16enne di Moncalieri (Torino), Andrea Lo Vecchio di Palermo che ha parlato della sua presenza nel programma Rai sui social network, e ancora Sofia Marzullo di Rovereto e Alessio De Lorenzi, 15enne di Roma.

Ma andiamo a vedere nello specifico tutto il cast, e non solo, che è pronto a regalare emozioni ai tanti fan de Il Collegio 4.

Il Collegio 4: numero alunni, chi sono e numero puntate

Il Collegio 4 il cast andrà a vantare 20 alunni: 10 ragazzi e 10 ragazze. Samuel Fazzini, 17 anni di Massa; Giulia Tranzillo, 16 anni di Pavia; Vincenzo Crispino, 16 anni di Napoli; il già citato Gabriele Corio, 15 anni di Settimo Milanese; Claudia Dorelfi, 14 anni di Roma; lo stesso Andrea Lo Vecchio, 14 anni di Palermo; Martina Brondin, 16 anni di Padova; Raffaele Russo, 15 anni di Milano; Carola Sofi, 15 anni di Torino; Stefano Carlo De Caro, 16 anni di Bergamo.

E ancora, la già citata Sofia Marzullo, 15 anni di Rovereto (TN); Alex Djordjevic, 15 anni di Nerviano (MI); Aurora De Lorenzi, 14 anni di Roma; Alessio De Lorenzi, 15 anni di Roma; Simone Visentin, 14 anni di Quarto d’Altino (VE); Chiara Macca, 15 anni di Roma; Giulio Maggio, 14 anni di Firenze e Gianni Musella, 16 anni di Moncalieri (TO).

Il Collegio 4 dovrebbe durare 6 puntate e verrà trasmesso ogni settimana a partire da martedì 22 ottobre in prima serata su Rai 2. L’ultima puntata de Il Collegio 4 sarà trasmessa in tv e streaming il 26 novembre.

aggiornamento ore 5,17

Ma ecco qui nello specifico l’elenco, diviso tra maschi e femmine, dei partecipanti allo show. Queste sono le ragazze de Il Collegio 4:

Mariana Aresta, 16 anni di Bitritto (BA). Ha la media scolastica del 7 e frequenta il Liceo Scientifico.

Brondin Martina, età 17 è di Albignasego (PD). Frequenta il Liceo Artistico con la media del 5.

Busciantella Ricci Asia. 15 anni di Trevi (PG) frequenta il primo anno dell’istituto professionale di Grafica. Ha la media del 6.

D’addario Vilma Maria, 15 anni di Potenza. Scuola: 4a Ginnasio con la media del 7.

Dorelfi Claudia, 14 anni di Roma. Frequenta le terza media con la media del 5.

Gioia Maggy, 14 anni di Milano. Anche lei frequenta la terza media con la media dell’8/9.

Matera Benedetta. E’ di Napoli ed ha 14 anni. Ha la media dell’8 e frequenta la terza media.

Piccamiglio Alysia. 15 anni di Soldano (IM) è al secondo anno della scuola superiore Ist. Marketing. Media: 7. Ha diversi fidanzati.

Questi, invece, i dieci concorrenti maschi.

Robbiano Nicolò. 15 anni è di Quattordio (AL) frequenta la scuola 2a Linguistico. Media: 8.

Tricca Mario, ha 15 anni ed è di Castel Madama (Roma). Scuola: 1a Liceo classico. Media: 8/9

Cardamone Francesco. 14 anni di Roma. Scuola: terza media con media scolastica del 9. E’ fissato con i capelli, viaggia sempre con pettine e phon. Cupilon George, 17 anni di Stella (SV). Scuola: 2a Istituto Geometra con media del 5. Come carattere è vivace ed espansivo.

Crispino Vincenzo, 16 anni di Napoli. Scuola 1a superiore Economia Aziendale. Media del sei.

Alex Djordjevic. E’ di Nerviano (MI) ed ha 15 anni. Media: del 6/7. Responsabile ed estroverso sogna di fare lo stilista.

Fazzi Samuele. 17 anni di Massa. Frequenta la 4a Liceo Musicale. Sogna di fare il musicista.

Maggio Giulio. 15 anni di Montespertoli (FI) frequenta l’Ist. Tecnico Grafico Pubblicitario. Ha la media del 5.

Montuori Gabriele. 14 anni di Marcianise (CE). Frequenta la terza media con la media dell’8. E’ appassionato di medicina.

Musella Gianni Nunzio. 17 anni di Moncalieri. Frequenta il secondo anno dell’Ist. Tecnico. Ha la media del 4, è spigliato ed esuberante.

Questi, invece, alcuni dei video dei provini dei protagonisti.