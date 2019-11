Il Collegio 4: anticipazioni ultima puntata di oggi 26 Novembre 2019. Spoiler, studenti, professori, cosa succede, paura esami e finale di stagione

Ritorna stasera in Tv Il Collegio 4 con l’attesissima ultima puntata. Il fortunato programma di docu fiction di Rai due, che ha fatto molto parlare nelle scorse puntate riprende la prima serata e torna in onda questa sera. E sarà come detto la puntata conclusiva di questa fortunata stagione numero quattro.

Cosa c’è da aspettarsi? Il Collegio 4, che arriva in Tv in prima serata stasera quest’oggi martedì 26 Novembre, si prepara a regalare ancora nuove emozioni: questa volta, però, saranno le ultime, visto che con quest’appuntamento il Collegio 4 termina. Ebbene, quale sarà la conclusione del programma tv?

Il Collegio 4: anticipazioni puntata finale oggi 26 Novembre 2019. Spoiler, studenti, professori, cosa succede, chi rischia, paura esami

A il Collegio 4 nell’ultimo appuntamento cresce l’ansia in vista degli esami. Quella di questa sera è la sesta e ultima puntata del docu-reality di successo Il Collegio: in onda oggi, dunque, martedì 26 novembre alle ore 21.20 su Rai2, quella che si prevede come una puntata densa di sorprese.

Ecco cosa accadrà. Il Preside darà il via alla settimana degli esami con una piacevole sorpresa, ovvero l’annuncio della festa di fine anno a tema horror.

Prima i collegiali dovranno studiare per superare gli esami, scritti e orali. E in tal senso molta attenzione la catturerà la lezione del Prof. Maggi su Sandro Pertini e il suo discorso ai giovani.

Poi, studio e ironia nella nota lezioni di ripasso, quando gli studenti si improvvisano professori, per spiegare alla classe quello che hanno imparato e la Prof. Petolicchio che si divertirà non poco.

Gli esami porteranno anche alcune sorprese, e non tutti i genitori potranno essere fieri dei figli. La festa di fine anno, in pieno 1982, sarà molto emozionante per i ragazzi e le loro famiglie che finalmente si rincontreranno.

E poi, ovviamente, spazio alle sorprese, per un finale che si preannuncia pirotecnico, suggestivo, e emozionante. Con, anche, qualche lacrima da parte dei protagonisti.

E in precedenza, cosa era successo? Nella quinta puntata de “Il Collegio”, il Preside, i docenti e i collegiali avevano preso atto del rapporto redatto dall’ispettore scolastico. Il Preside, in particolare era parso piuttosto seccato e dedito a come rimediare al comportamento negativo degli allievi.

C’era stata dunque la scelta di sperimentare il metodo dell’educazione separata. E poi, nella lezione di canto i ragazzi avevano conosciuto meglio Lucio Dalla. Intanto, nella lezione di arte le ragazze hanno imparato a usare il walkman.

Spazio anche alla pittura automatica, un tipo di espressione artistica molto particolare. Ma anche ad alcune liti davvero tese all’interno del Collegio tra due studenti.

E poi, la gita con pernottamento: ai ragazzi e alle ragazze sembrerà l’occasione per cambiare aria e avvicinarsi alla natura.

Il collegio 4, le precedenti puntate di Novembre: spoiler, mondiali del 1982 e la street art

In precedenza a Il collegio c’erano stati nuovi ingressi, l’entusiasmo per i Mondiali di calcio ’82 e la scoperta della street-art.

Gli studenti che hanno superato nuove prove e novità. E poi c’è stata una gita scolastica che permetterà agli studenti di trascorrere una notte fuori dal collegio.

Prima che i venti studenti possano rallegrarsi troppo, però, il Preside annuncia l’arrivo misterioso di due ragazzi nei pressi del cancello d’ingresso dell’istituto, e li sottopone a una difficile scelta morale, volta a testare la loro generosità d’animo.

Inoltre, i ragazzi, infatti, sulla scia dell’entusiasmo dei Mondiali di calcio del 1982, anno in cui è ambientata questa quarta stagione, hanno affrontato in casa la squadra di un altro istituto. Tra le novità per i venti collegiali, poi, anche la scoperta della street art.

Sempre più spazio su web e social hanno avuto i ragazzi de Il Collegio. Se alcuni dei ragazzi de Il Collegio sono sconosciuti, altri personaggi sono invece molto famosi nel mondo del web tra TikToker, YouTuber e Instagramer. Tra i nomi prossimi ad entrare nel cast de Il Collegio 4 ci sono quelli di Gabriele Corio, 15enne di Settimo Milanese che su Instagram ha già aggiornato la sua biografia inserendo “Il Collegio 4”, Gianni Musella, 16enne di Moncalieri (Torino), Andrea Lo Vecchio di Palermo che ha parlato della sua presenza nel programma Rai sui social network, e ancora Sofia Marzullo di Rovereto e Alessio De Lorenzi, 15enne di Roma.

