E’ tornato in tv de Il Collegio 4 e, dopo la prima puntata che ha fatto incetta di record e una seconda scoppiettante che ha sancito come l’appuntamento con il noto docu-reality di Rai due sia ormai un appuntamento fisso, il grande interesse non ruota soltanto intorno agli studenti. Ma anche ai docenti.

Abbiamo già visto chi sono gli insegnanti che quest’anno prenderanno appunto parte alla 4 edizione de Il Collegio. Ma nello specifico, che cosa possiamo scoprire, cosa sappiamo, nel dettaglio, di ognuno di loro? Per esempio, chi è il professore di educazione artistica della scuola di Rai Due?

Il Collegio 4, chi è Alessandro Carnevale, insegnante di educazione artistica della scuola del programma di Rai Due

Il collegio 4, vanta un corpo docenti arricchito. Vecchi e nuovi insegnanti si incastrano. Ma tra i nuovi e i vecchi professori del programma di Rai 2, inziamo ad analizzare la figura Alessandro Carnevale insegnante di educazione artistica.

Arrivato al via dal 22 ottobre con la quarta edizione, Il Collegio, programma di Rai2 amato dal pubblico giovane, in questa edizione porta gli studenti in un collegio del 1982. Ruolo fondamentale è naturalmente quello del professore Alessandro Carnevale.

Il Professor Alessandro Carnevale come detto insegna educazione artistica nella scuola de Il Collegio 4. In questo caso si ha a che fare con un ulteriore interessante personaggio che, in questa edizione, sembra prendere molto spazio e incuriosire i più.

Alessandro Carnevale, docente di educazione artistica nel programma veste, appunto, i panni dell docente di arte, che di fatto è anche uno dei più grandi amori della sua vera vita.

Si tratta, infatti, di una passione che nella vita privata ha reso il professore molto esperto, tanto da farne diventare il suo lavoro. Come una specifica ben evidente, però.

Infatti, a differenza di buona parte del corpo docenti del programma, lui non insegna, ma realizza arte. Ovvero? Ecco cosa intendiamo.

Originario di Bragno, nella provincia di Savona, i professore si diploma al liceo artistico Martini e diventa fin da subito un artista piuttosto apprezzato, che oggi è noto a livello internazionale, ritenuto tra i migliori artisti emergenti dall’Art People Academy di San Francisco.

La sua tecnica realizzativa prevede l’utilizzo di una fiamma ossidrica come pennello e lastre di metallo come tela. Ma non è finita qui, perchè la natura artistica del professore de Il Collegio tocca anche altre corde.

Oltre alla passione per l’arte Carnevale è anche Alessandro Carnevale e sceneggiatore, premiato per romanzi come Aurore Vernice e Esausti miei paesaggi.