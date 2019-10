Il Collegio 4, chi è Andrea Bellantoni, il nuovo studente del programma di Rai Due che viene da Pomezia; età, fidanzata, studi 

Il grande successo de Il Collegio 4 dopo la prima puntata che ha fatto incetta di record e una seconda scoppiettante che ha sancito come l’appuntamento con il noto docu-reality di Rai due sia ormai un appuntamento fisso, ha dimostrato quanto il grande successo sia profondamente legato alla figura degli studenti.

Tra questi, ci sono anche delle new entry. Chi è il nuovo alunno che fan, spettatori e insegnanti conosceranno in questa 4 edizione de Il Collegio? Conosciamone uno in particolare.

Il suo nome è Andrea Bellantoni e viene da Pomezia.

Il collegio 4, sta per accogliere in questa edizione che porta gli studenti in un collegio del 1982 un nuovo alunno: Andrea Bellantoni.

Da Pomezia a Il Collegio 4 su Rai 2: chi è lo studente pometino che entrerà nel programma? A venire catapultato all’interno della classe dei giovani studenti del 1982, ci sarà appunto un ragazzo di Pomezia, Andrea Bellantoni.

Il giovane nuovo alunno ha 17 anni. Andrea è iscritto all’Istituto Tecnico per il Turismo IPAA San Benedetto di Pomezia ed entra ufficialmente ne Il Collegio 4 con la ragazza, la pugliese Chiara Adamuccio (17 anni).