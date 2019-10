E’ tornato in tv de Il Collegio 4 e, dopo la prima puntata che ha fatto incetta di record e una seconda scoppiettante che ha sancito come l’appuntamento con il noto docu-reality di Rai due sia ormai un appuntamento fisso, il grande interesse non ruota soltanto intorno agli studenti. Ma anche ai docenti.

Abbiamo già visto chi sono gli insegnanti che quest’anno prenderanno appunto parte alla 4 edizione de Il Collegio. Ma nello specifico, che cosa possiamo scoprire, cosa sappiamo, nel dettaglio, di ognuno di loro? Per esempio, chi è il professore di informatica della scuola di Rai Due?

Il Collegio 4, chi è Carlo Santagostino, il professore di informatica della scuola del programma di Rai Due

Il collegio 4, vanta un corpo docenti arricchito. Vecchi e nuovi insegnanti si incastrano. Ma tra i nuovi e i vecchi professori del programma di Rai 2, in questo caso vogliamo analizzare la figura di Carlo Santagostino il professore di informatica del programma record di Rai Due.

Arrivato al via dal 22 ottobre con la quarta edizione, Il Collegio, programma di Rai2 amato dal pubblico giovane, in questa edizione porta gli studenti in un collegio del 1982. Ruolo fondamentale è naturalmente quello di Carlo Santagostino.

Il professor Carlo Santagostino si occupa di una delle materie nuove che senza alcun dubbio si prenderanno buona parte della scena. La sua materia, infatti, è l’informatica

Poichè lo show è ambientato negli anni Ottanta, non si poteva non occuparsi dell’informatica, che proprio in quel decennio visse un boom di consensi e di ascesa.

Vennero diffusi i primi computer, i primi personal computer, i video giochi e i programmi di software. Per questo si è scelso di essere in favore dell’ingresso nel corpo docente de Il Collegio 4 di un professore di informatica.

Questo compito è finito nelle sapienti mani di Carlo Santagostino, una personalità piuttosto importante in questo senso.

Infatti, il professore si è diplomato al liceo scientifico per poi iscriversi all’Università Statale di Milano, seguire gli studi di informatica e laurearsi con ottimi voti. Il professor Carlo ha fatto dell’informatica il suo mantra.

Da sempre appassionato di tecnologia, ha pubblicato il suo primo videogame quando aveva soli 15 anni. Negli anni successivi l’informatica è diventata a tutti gli effetti il suo mestiere ed ha ideato videogiochi per le console Commodore 64 e Amiga. Negli anni successivi, essendo addentro al mondo dell’informatica, è diventato anche redattore per riviste di settore.

Proprio il Commodore 64 sarà uno degli strumenti informatici per eccellenza che i ragazzi andranno ad usare.