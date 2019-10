Il Collegio 4, chi è David Wayne Callahan, insegnante di inglese della scuola del programma di Rai Due

E’ tornato in tv de Il Collegio 4 e, dopo la prima puntata che ha fatto incetta di record e una seconda scoppiettante che ha sancito come l’appuntamento con il noto docu-reality di Rai due sia ormai un appuntamento fisso, il grande interesse non ruota soltanto intorno agli studenti. Ma anche ai docenti.

Abbiamo già visto chi sono gli insegnanti che quest’anno prenderanno appunto parte alla 4 edizione de Il Collegio. Ma nello specifico, che cosa possiamo scoprire, cosa sappiamo, nel dettaglio, di ognuno di loro? Per esempio, chi è il professore di inglese della scuola di Rai Due?

Il collegio 4, vanta un corpo docenti arricchito. Vecchi e nuovi insegnanti si incastrano. Ma tra i nuovi e i vecchi professori del programma di Rai 2, inziamo ad analizzare la figura David Wayne Callahan insegnante di inglese.

Arrivato al via dal 22 ottobre con la quarta edizione, Il Collegio, programma di Rai2 amato dal pubblico giovane, in questa edizione porta gli studenti in un collegio del 1982. Ruolo fondamentale è naturalmente quello del professore David Wayne Callahan.

Il Professor David Wayne Callahan, la cui materia è l’inglese è un volto noto nel panorama televisivo italiano, e non solo per il Collegio, ma anche per altre partecipazioni.

Il carattere, le sue rivoluzionarie lezioni, il modo di porsi, fanno di lui uno dei docenti più interessanti del programma di Rai Due.

Per fare un esempio: l’anno scorso si era prodotto nella spiegazione ai ragazzi di Blowin’ in the wind di Bob Dylan, regalando così al programma ed ai ragazzi in aula uno dei momenti più belli dell’edizione.

Molta discussione, tra ilarità e non solo, per quanto riguarda l’argomento: con la classe che si era divisa tra chi aveva conoscenza della produzione del premio Nobel e chi, invece, non sapeva chi fosse.

A parte questo, David Wayne Callahan, professore di inglese ne Il Collegio 4, è un uomo dalla natura pirotecnica e variegata, se così lo si può definire.

E’ un attore che ama profondamente teatro e arte, e che come molti suoi colleghi, insegna inglese nel programma e nella vita. Il professore è nato e cresciuto in America e si è trasferito in Italia a circa 30 anni.

Come anticipato, il suo volto non è affatto inedito nel mondo della televisione italiana: il prof del Collegio 4, infatti, ha preso parte ad alcuni spot ed ha anche partecipato a Detto Fatto con Caterina Balivo.

Nel frattempo, Callahan vive in Italia dal 2002, a Milano, ma essendo come detto nato e cresciuto negli Stati Uniti, a Baltimora ha potuto fare diverse esperienze, vivendo nelle principali capitali del continente, da Londra a Parigi e imparando nuove lingue, italiano compreso.