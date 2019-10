E’ tornato in tv de Il Collegio 4 e, dopo la prima puntata che ha fatto incetta di record e una seconda scoppiettante che ha sancito come l’appuntamento con il noto docu-reality di Rai due sia ormai un appuntamento fisso, il grande interesse non ruota soltanto intorno agli studenti. Ma anche ai docenti.

Il Collegio 4, chi è Giovanna Giovannini, la professoressa di musica della scuola del programma di Rai Due

Al di là di una vita privata molto riservata, la donna ha frequentato il Conservatorio di Padova, riuscendo a conseguire un diploma in canto come Soprano leggero, per poi andare a studiare l’oboe al Conservatorio di Bologna.

Nella sua carriera ha diretto diversi cori ed oltre a questi dettagli non si conoscono altri elementi della sua vita.