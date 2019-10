E’ tornato in tv de Il Collegio 4 e, dopo la prima puntata che ha fatto incetta di record e una seconda scoppiettante che ha sancito come l’appuntamento con il noto docu-reality di Rai due sia ormai un appuntamento fisso, il grande interesse non ruota soltanto intorno agli studenti. Ma anche ai docenti.

Abbiamo già visto chi sono gli insegnanti che quest’anno prenderanno appunto parte alla 4 edizione de Il Collegio. Ma nello specifico, che cosa possiamo scoprire, cosa sappiamo, nel dettaglio, di ognuno di loro? E non solo di loro in quanto insegnanti. Per esempio, chi è la sorvegliante della scuola di Rai Due?

Il Collegio 4, chi è Lucia Gravante, la sorvegliante della scuola del programma di Rai Due

La donna ha una carriera molto indirizzata. Dopo aver insegnato educazione fisica, ha scelto di seguire la sua passione artistica prendendo parte a vari corsi e seminari, tra cui uno di doppiaggio, uno di canto e uno di scrittura creativa.

Ha frequentato inoltre la scuola di danza classica di Anita Cedroni. Nei primi anni Duemila arrivano i primi ruoli in TV, tra cui la fiction Cuori rubati, cui fanno seguito molti altri programmi amati dal pubblico: Sospetti, Carabinieri e Baciamo le mani tra i più noti.

Non si è fatta neanche mancare il cinema: con il film Bianco e nero, di Cristina Comencini, per poi lavorare in pellicole come Bianca come il latte, rossa come il sangue e Né Giulietta né Romeo, diretta da un’esordiente Veronica Pivetti.