Il Collegio 4, chi è Maria Rosa Petolicchio, insegnante di matematica e scienze della scuola del programma di Rai Due

E’ tornato in tv de Il Collegio 4 e, dopo la prima puntata che ha fatto incetta di record e una seconda scoppiettante che ha sancito come l’appuntamento con il noto docu-reality di Rai due sia ormai un appuntamento fisso, il grande interesse non ruota soltanto intorno agli studenti. Ma anche ai docenti.

Abbiamo già visto chi sono gli insegnanti che quest’anno prenderanno appunto parte alla 4 edizione de Il Collegio. Ma nello specifico, che cosa possiamo scoprire, cosa sappiamo, nel dettaglio, di ognuno di loro? Per esempio, chi è il professore di matematica e scienze della scuola di Rai Due?

Come capita per i suoi colleghi, anche la Petolicchio è una vera insegnante. Professoressa anche nella vita reale, viene dalla Campania ed ha 52 anni.

La donna, che come nel Collegio 3 anche quest’anno insegna matematica e scienze nella nuova ambientazione del 1982 è considerata il cuore pulsante, per certi versi, del corpo docente e delle dinamiche dei rapporti tra insegnanti-allievi.

La professoressa insegna nella vita di tutti i giorni presso una scuola secondaria a Pontecagnano, vicino Salerno. Ha frequentato il liceo scientifico L.Da Vinci di Salerno, e si è laureta brillantemente poi in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il suo carattere è evidente: è una donna e docente che crede nell’ordine e nel rispetto, un profilo piuttosto simile al personaggio interpretato nel programma.