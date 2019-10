E’ tornato in tv de Il Collegio 4 e, dopo la prima puntata che ha fatto incetta di record e una seconda scoppiettante che ha sancito come l’appuntamento con il noto docu-reality di Rai due sia ormai un appuntamento fisso, il grande interesse non ruota soltanto intorno agli studenti. Ma anche ai docenti.

Abbiamo già visto chi sono gli insegnanti che quest’anno prenderanno appunto parte alla 4 edizione de Il Collegio. Ma nello specifico, che cosa possiamo scoprire, cosa sappiamo, nel dettaglio, di ognuno di loro? E non solo di loro in quanto insegnanti. Per esempio, chi è il sorvegliante della scuola di Rai Due?

Il Collegio 4, chi è Piero Maggiò, il sorvegliante della scuola del programma di Rai Due

Il collegio 4, vanta un corpo docenti arricchito. Vecchi e nuovi insegnanti si incastrano. Ma tra i nuovi e i vecchi professori del programma di Rai 2, in questo caso vogliamo analizzare la figura di Piero Maggiò il sorvegliante del programma record di Rai Due.

Arrivato al via dal 22 ottobre con la quarta edizione, Il Collegio, programma di Rai2 amato dal pubblico giovane, in questa edizione porta gli studenti in un collegio del 1982. Ruolo fondamentale è naturalmente quello di Piero Maggiò.

Il sorvegliante Piero Maggiò è conosciuto per essere stato un noto pugile negli anni Ottanta e non solo. Il protagonista de Il Collegio 4, infatti, poi è diventato modello, ed ha seguito tutto n percorso di crescita nel mondo della ‘popolarità’.

L’attuale sorvegliante de Il Collegio, infatti, bazzica il mondo dello spettacolo da una vita ed è anche particolarmente noto per una somiglianza con Marlon Brando.

L’uomo, nel tempo, si è dato molto da fare. Frequentando corsi di recitazione negli anni Novanta e divenendo famoso per aver interpretato Popeye in una pubblicità, ha preso parte poi a diversi lavori ‘mediatici’.

In particolare, si ricorda come abbia avuto anche un ruolo in un film internazionali, sia stato nel cast del film del 2000 Il mandolino del Capitano Corelli, con Nicholas Cage e Penelope Cruz. Inoltre, si ricorda anche come siano note le sue partecipazioni a fiction televisive negli scorsi anni come Anni 60, Casa Vianello, L’ispettore Coliandro.