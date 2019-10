Il Collegio 4, chi sono i nuovi professori del programma di Rai Due: elenco nomi, nuove materie della scuola ambientata nel 1982

E’ tornato in tv de Il Collegio 4 e, dopo la prima puntata che ha fatto incetta di record e una seconda scoppiettante che ha sancito come l’appuntamento con il noto docu-reality di Rai due sia ormai un appuntamento fisso, il grande interesse non ruota soltanto intorno agli studenti. Ma anche ai docenti.

Infatti la curiosità si è allargata su coloro che dovranno insegnare le varie materie. Conoscendo tutto ma davvero tutto su quel che dovranno insegnare nel programma. In particolare, dunque chi sono gli insegnanti che quest’anno prenderanno appunto parte alla 4 edizione de Il Collegio?

Il Collegio 4, chi sono i nuovi professori del programma di Rai Due: elenco corpo docenti, vecchie e nuove materie e scuola ambientata nel 1982

Il collegio 4, vanta un corpo docenti arricchito. Vecchi e nuovi insegnanti si incastrano. Ma chi sono i nuovi professori del programma di Rai 2?

Arrivato al via dal 22 ottobre con la quarta edizione, Il Collegio, programma di Rai2 amato dal pubblico giovane, in questa edizione porta gli studenti in un collegio del 1982. Ruolo fondamentale è naturalmente quello dei professori. Chi sono?

Come noto, alcuni sono stati confermati dalle precedenti edizioni, e in più ci sono delle new entry anche in base all’introduzione di nuove materie, come aerobica, breakdance e informatica.

Il corpo docenti de Il Collegio 4 conferma molti professori protagonisti delle scorse edizioni, a cui come detto si aggiungono cinque nuove materie: Paolo Bosisio (Il Preside), con i volti già noti nelle vecchie edizioni: David Wayne Callahan (Inglese), Alessandro Carnevale (Arte); Andrea Maggi (Italiano ed Educazione Civica); Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze); Luca Raina (Storia e Geografia); Lucia Gravante (Sorvegliante); Piero Maggiò (Sorvegliante).

A loro, come detto, si aggregano le new entry Daniele Calanna (Educazione fisica), Giovanna Giovannini (Educazione musicale), Valentina Gottlieb (Aerobica), Carlo Santagostino (Informatica) e Carmelo Trainito (Breakdance).

Ognuno di loro, in queste prime puntate, ha avuto già a che fare con le biricchinate e le indiscipline di alcuni allievi, ma anche con le doti di alcuni studenti. Del resto, già tra la prima e la seconda serata su Rai due, i docenti hanno dovuto anche barcamenarsi intorno ad una problematica relativa a un caso di bullismo.

Si è trattato finora del caso più controverso. Quello, come anticipato, delle minacce per Maggy Gioia, che ha fatto inorridire i docenti: ‘Uno schifo quello che è successo’, hanno detto.

Ma cosa è successo? Ecco cosa. La quattordicenne che non ha partecipato, durante il docu-reality, alla bravata dei compagni, è stata pesantemente attaccata su Instagram.

La prima puntata de Il Collegio 4 è andata in onda martedì scorso, 22 ottobre, ha visto divampare le polemiche. Dopo la trasmissione, molti utenti web che si sono gettati sul profilo Instagram di una delle alunne, Maggy Gioia, la collegiale che nel corso della prima puntata non ha partecipato alla bravata dei compagni, che hanno deciso di portare nel cortile l’arredamento dell’aula scolastica.

Quello che si è verificato è mero cyberbullismo ai danni di una delle partecipanti de Il Collegio 4: Maggy Gioia. I ragazzi hanno smontato l’aula spostato tutto l’arredamento in giardino. Il gesto, punito dal Preside, non ha visto partecipare la giovane Maggy.

Che anzi ha criticato il comportamento dei compagni bollandolo come “inammissibile e da ignoranti”. La Gioia è stata attaccata, prima dalla classe e poi, in forma violenta, dai telespettatori.

Insulti e imprecazioni sono arrivati sulle pagine della quattordicenne, producendo la rabbia dei docenti e di molti utenti che hanno difeso Maggy. L’episodio ha toccato prima i suoi compagni di classe, che hanno dimostrato solidarietà nei confronti della Gioia, e poi anche i professori.

I docenti Carnevale, Maggi e Raina hanno lanciato una campagna contro la violenza sul web, coinvolgendo anche i loro alunni; hanno usato parole molto dure nei confronti dei cyberbulli. “È uno schifo tutto quello che è successo a Maggy”, ha scritto Luca Raina sul suo profilo.

Oltre questo, ecco le altre anticipazioni. La seconda puntata de Il Collegio 4 andrà in onda martedì prossimo, 29 ottobre, e i ragazzi dovranno affrontare un nuovo esame per poter rimanere nell’istituto ambientato nell’anno 1982.

