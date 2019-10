Il Collegio 4, dove si trova e come si chiama la scuola che ospita il programma di Rai due. Tutto sul convitto di Celana a Caprino Bergamasco

Il Collegio sta per partire e c’è tanta attesa. Tanto è vero che già quest’oggi ci sarà un’anteprima con la sua versione web in formato spin off con Il Collegio Off,. A condurre c’è Niccolò Bettarini, figlio d’arte di Simona Ventura e Stefano Bettarini, e Valentina Varisco che si occupa del resoconto dei protagonisti della stagione precedente.

Ma la maggior parte dell’interesse appunto è indirizzata verso il debutto de Il Collegio 4 attorno al quale sono giunte nuove novità ed anticipazioni. In particolare sono venuti fuori i nomi di tutti e 20 i ragazzi e dei professori e anche molte indiscrezioni su alcuni dei ragazzi che entrano a far parte del cast e, dunque, della classe.

Un altro dei grandi temi è legato alla location della competizione televisiva. Come noto, i ragazzi quest’anno dovranno studiare in una struttura che in tutto e per tutto dovrà riportarli al 1982. Ma qual è questa struttura? Di quale edificio si parla?

In realtà, è una conferma. Infatti, si tratta ancora una volta del convitto di Celana a Caprino Bergamasco. Ma di quale edificio si parla? Andiamo a scoprire cosa sappiamo al riguardo.

Il Collegio 4, dove si trova e come si chiama la scuola del programma TV: ecco l’antico campus dove è ambientato il docu-reality

Considerato come una sorta di antesignano dei moderni campus, il convitto ospitava un migliaio di studenti nei suoi spazi immensi. Una marea di aule, refettori, dormitori, e ovviamente uno spazio significativo per la biblioteca, a cui si aggiungono i campi sportivi e perfino un museo.

Il collegio convitto di Celana di Caprino Bergamasco, in provincia di Bergamo, ospita dunque anche quest’anno la nuova edizione del docu-reality Il Collegio, in onda su Rai2, giunto appunto al quarto anno.

L’antico edificio, costruito nel 1579 per volere di San Carlo Borromeo era stato quasi abbandonato ma ora ha trovato nuova vita. Come si può evincere dalla foto, si tratta di una struttura a dir poco imponente.

Una struttura smisurata, antichissima, messa in piedi nella seconda metà del sedicesimo secolo e ancora in grado di ospitare circa mille studenti.

Il collegio convitto di Celana di Caprino Bergamasco, in provincia di Bergamo, dopo esser scelto per Il Collegio, il docu-reality in onda su Rai2 ha riscosso davvero enorme successo. Quest’anno la popolarità cresce con la nuova stagione de Il Collegio che è ambientato nel 1982.

Il Collegio 4: chi studiava in passato nel convitto di Celana di Caprino Bergamasco.

Dopo la costruzione 1579 per volontà di San Carlo Borromeo è stato usato come collegio maschile e femminile, ma anche come istituto scolastico per studenti esterni. Fra i suoi allievi più celebri si ricorda anche Angelo Roncalli, poi divenuto papa Giovanni XXIII, e l’eroe risorgimentale Francesco Nullo.

Nella seconda metà del XIX secolo, nel verde dei colli bergamaschi il collegio rappresentava un antenato dei moderni campus. Ricchezza e grandi strutture che stavano per essere abbandonate. Tanto che nel 2014 fu annunciata la definitiva chiusa dell’antica scuola.

Proprio grazie al reality, che ha portato anche un gran numero di turisti. Il collegio infatti che si trova a Caprino Bergamasco, un comune dalla storia molto antica e che ha molti edifici antichi e di grande valore storico ed artistico. Il paese infatti già in epoca romana era un noto centro posto su un’importante strada di comunicazione che univa le città di Bergamo e di Como. Era considerato il capoluogo della valle San Martino, territorio compreso tra l’isola bergamasca e il lago di Lecco.

ll Collegio 4, ecco chi sono i 20 ragazzi e i professori. Quando va in onda su Rai Due

Confermato in primo luogo il cast con i professori presenti anche nella scorsa edizione, alla cui guida c’è Paolo Bosisio. La novità, tuttavia, arriva subito: perchè come voce narrante del programma è stata scelta niente di meno che Simona Ventura, che sostituisce Giancarlo Magalli. La notissima showgirl e conduttrice dunque avrà una sorta di ‘derby’ in famiglia visto che il figlio Niccolò condurrà online lo spin off Il Collegio Off, come anticipato.

Quanto ai ragazzi in gara? Ebbene ci siamo. Sono 20 (divisi equamente in 10 ragazzi e 10 ragazze) i protagonisti della quarta edizione de Il Collegio. Il programma che andrà allo start martedì 22 ottobre alle 21.20 su Rai 2 in questa stagione sarà ambientato nel 1982 e disporrà dunque della voce narrante Simona Ventura.

E’ stato arduo, faticoso, e un lungo lavoro. Ma dopo una dura selezione a cui hanno partecipato addirittura 22 mila ragazzi, ecco che sono stati rivelavi i nomi dei 20 alunni della quarta edizione de Il Collegio. Eccoli.

Si tratta di Mariana Aresta, 16 anni (Bitritto – BA), Asia Busciantella Ricci, 15 anni (Trevi – Pg) e Martina Brondin, 17 anni (Albignasego – PD). E poi, ancora, ecco che sono stati selezionati Francesco Cardamone, 14 anni (Roma), George Ciupilan, 16 anni (Stella – SV) e Vincenzo Crispino, 16 anni (Napoli).

A loro si affiancano Vilma Maria D’Addario, 15 anni (Potenza), Alex Djordjevic, 15 anni (Nerviano – MI) e Claudia Dorelfi, 14 anni (Roma). Sono stati scelti anche: Samuele Fazzi, 17 anni (Massa – MS) e Maggy Gioia, 14 anni (Milano), così come entrano nel cast e in aula Giulio Maggio, 15 anni (Montespertoli – FI), Benedettagea Matera, 14 anni (Napoli) e Gabriele Montuori, 14 anni (Marcianise – CE).

A completare la classe ci sono anche Gianni Nunzio Musella, 17 anni (Moncalieri – TO), Alysia Piccamiglio, 15 anni (Soldano – IM), Sara Piccione, 16 anni (Dolo –VE), Nicolò Robbiano, 15 anni (Quattordio – AL), Mario Tricca, 15 anni (Castel Madama – RM) e Roberta Maria Zacchero, 16 anni (Torino).