Il Collegio 4 oggi in onda la prima puntata su Rai2: le backstories degli alunni protagonisti (VIDEO)

A poche ore dal debutto de Il Collegio 4 che questa sera su Rai Due torna appunto con la quarta stagione ad emozionare i tanti fan, abbiamo scoperto tutto in relazione al cast, e dunque ai ragazzi che entreranno a far parte della classe.

Ma cosa sappiamo nello specifico circa la vita che i protagonisti de Il Collegio hanno vissuto fino ad ora? Ecco cosa è venuto fuori attraverso l’analisi delle backstories, vale a dire i video che la produzione ha diffuso circa il racconto che gli stessi protagonisti de Il Collegio 4 hanno fatto di sè.

Questo, ad esempio, è uno dei video Backstories più cliccato.

Protagonista è Vincenzo Crispino uno dei ragazzi del cast. Napoletano di Scampia, il ragazzo ha raccontato quella che è stata la sua esistenza fino ad ora. Vivere in un luogo complicato e, però, fin troppo bistrattato dai media, e raccontarlo tramite i suoi occhi.

Le difficoltà di un posto contraddistinto dalle famose vele e dalle tante troppe vicende di criminalità, non hanno impedito alla famiglia di Crispino di crescerlo nell’onestà e secondo le regole del buon vivere comune.

Questo, invece, è il video di backstories di un’altra allieva: Claudia Dorelfi.

Che bel caratterino: per lei studiare è una perdita di tempo e a detta sua avrebbe dovuto essere bocciata sia in prima che in seconda media. Di indole litigiosa, risponde ai professori e ha un rapporto conflittuale con i compagni. Non va d’accordo con i genitori perché non le piace stare sotto alle loro regole. È brava a disegnare e da grande vorrebbe fare la stilista.

E poi è la volta del video di backstories di George Ciupilan.

sorrisetto furbo e cuore grande, George, originario della Romania, è arrivato in Italia con sua madre all’età di 8 anni. Inizialmente per lui non è stato facile ambientarsi per via della lingua, ma grazie al suo carattere vivace ed espansivo non ha fatto fatica ad integrarsi e ad aver successo, soprattutto con le ragazze. La scuola non rientra tra le sue priorità, ha una grande passione per il calcio e per la musica latina. È molto orgoglioso del suo nuovo macchinino elettrico con il quale porta in giro le varie fidanzate del momento.

Questo, invece, è il modo di presentarsi di Alex Djordjevic

Alex Djordjevic, alunno de Il Collegio 4 è un ragazzo estroverso e molto sicuro di sé, ha l’aria da “figo” e vuole diventare ricco per fare stare bene la propria famiglia. Per questo sogna di fare lo stilista o l’attore. Vive con la madre, 3 sorelle e un fratello. Ha perso il padre da piccolo e questo vuoto lascia intuire una tenerezza nascosta sotto la scorza da uomo duro.

Passiamo invece a Magg Gioia.

E’ una allieva studiosa e sicura di sè: si ritiene più intelligente più educata dei suoi coetanei. Per via dell’ignoranza dilagante, non esita a dire che “siamo tutti spacciati”. Non è ottimista nei confronti del futuro dell’umanità, ma lo dice con il sorriso sulle labbra. Ama Alessandro Manzoni e i suoi “Promessi Sposi”, da grande vorrebbe fare il funzionario della Farnesina.

Questo invece è il racconto che fa di sè Vilma D’Addario.

Vilma Maria D’Addario, alunna de “Il Collegio 4” è nota per amare la letteratura classica e arte. Va molto bene a scuola e adora il suo liceo. Nel tempo libero canta, recita e scrive poesie, ascolta tantissima musica, dal punk rock al country. È sensibile a tematiche sociali come l’inquinamento globale, l’emancipazione femminile e gli allevamenti intensivi.

Il suo mito è Greta Thundberg. È una ragazza estroversa e chiacchierona, al punto da poter risultare eccessiva e irritante. Non si tira indietro se si tratta di difendere i compagni presi di mira. La madre e i professori la definiscono «un vulcano di idee».

Il Collegio 4 oggi dalle 21,20 su Rai Due: obiettivi degli alunni e sede della scuola

il fortunato format televisivo Il Collegio 4 racconta le vicissitudini di una classe, ambientata in anni passati, che dovrà praticamente conquistarsi la licenza media studiando davanti alle telecamere.

Sono già stati diffusi video spoiler e conosciamo la gran parte delle anticipazioni circa la prima puntata de Il Collegio 4 ma naturalmente, la voglia di entrare nel dettaglio è davvero tanta. Gli alunni varcheranno il cancello del convitto bergamasco che sarà il teatro della docu fiction, che è la sede della scuola.