Il Collegio 4: quando inizia su Rai2, chi sono gli alunni, cast, anticipazioni e trailer spoiler della prima puntata  

Ci siamo, sta per partire Il Collegio 4: la nuova stagione del programma di Rai Due molto atteso e preannunciato con significative novità. Cosa accadrà? Cosa occorre aspettarci?

Ecco tutto ciò che cè da sapere su Il Collegio 4: da quando (naturalmente, come annunciato, andrà su Rai2) alla scoperta degli alunni e del cast della 4° edizione. Passando anche per un interessante trailer che fa da anticipazioni e spoiler della prima puntata.

Dunque sta per iniziare l’attesa quarta edizione del programma televisivo “Il Collegio”. Quando? La prima puntata de Il Collegio 4 verrà trasmessa in prima serata su Rai 2 il prossimo martedì 22 ottobre.

Si tratta di un appuntamento che in molti aspettano, specialmente alla luce dell’importante successo e crescita di consensi delle prime tre stagioni. Lo show Il Collegio si propne anche in questa quarta stagione con novità, colpi di scena, e la partecipazione di Simona Ventura.

Il Collegio 4 torna su Rai Due: quanto, cast, alunni e personaggi vip

Come noto, “Il Collegio 4” si concentra su di un gruppo di adolescenti di età compresa tra i 13 ed i 17 anni, nel corso della trasmissione dovranno studiare in una scuola stile anni ’60. Tuttavia da quest’anno non sarà così.

Infatti il Collegio 4 sarà ambientato nel 1982 e l’obiettivo degli alunni sarà quello di riuscire ad ottenere la licenza media dell’epoca. Moltissimi fan del programma sono già impazienti di scoprire ilcast completo che prenderà parte nel programma. Ecco, dunque, chi sono gli alunni e i personaggi famosi che parteciperanno.

Il cast de Il Collegio 4 pur non venendo ancora ufficialmente presentato dalla Rai ha avuto una sorta di ‘spoiler’. Infatti, da giorni su RaiPlay.it sono stati pubblicati dei video casting che fanno vedere dei ragazzi che potrebbero far parte dunque del reality teen di Rai 2.

Ecco qui di sotto proprio il trailer in questione.

Dando una occhiata a questi trailer che si concentrano appunto sulla nuova stagione del programma, si scopre la presenza di alcuni personaggi molto famosi nel mondo del web tra TikToker, YouTuber e Instagramer noti. Tra i nomi più prossimi ad entrare nel cast de Il Collegio 4 ci sono quelli di Gabriele Corio, 15enne di Settimo Milanese che su Instagram ha già aggiornato la sua biografia inserendo “Il Collegio 4”, Gianni Musella, 16enne di Moncalieri (Torino), Andrea Lo Vecchio di Palermo che ha parlato della sua presenza nel programma Rai sui social network, e ancora Sofia Marzullo di Rovereto e Alessio De Lorenzi, 15enne di Roma.

Il Collegio 4: numero alunni, numero puntate e quando inizia

Seguendo la scia delle anticipazioni Il Collegio 4 il cast dovrebbe vantare 20 alunni: 10 ragazzi e 10 ragazze. Ecco altri rumors sui nomi dei prossimi alunni de Il Collegio 4: Samuel Fazzini, 17 anni di Massa; Giulia Tranzillo, 16 anni di Pavia; Vincenzo Crispino, 16 anni di Napoli; il già citato Gabriele Corio, 15 anni di Settimo Milanese; Claudia Dorelfi, 14 anni di Roma; lo stesso Andrea Lo Vecchio, 14 anni di Palermo; Martina Brondin, 16 anni di Padova; Raffaele Russo, 15 anni di Milano; Carola Sofi, 15 anni di Torino; Stefano Carlo De Caro, 16 anni di Bergamo.

E ancora, la già citata Sofia Marzullo, 15 anni di Rovereto (TN); Alex Djordjevic, 15 anni di Nerviano (MI); Aurora De Lorenzi, 14 anni di Roma; Alessio De Lorenzi, 15 anni di Roma; Simone Visentin, 14 anni di Quarto d’Altino (VE); Chiara Macca, 15 anni di Roma; Giulio Maggio, 14 anni di Firenze e Gianni Musella, 16 anni di Moncalieri (TO).

Il Collegio 4 dovrebbe durare 6 puntate e verrà trasmesso ogni settimana a partire da martedì 22 ottobre in prima serata su Rai 2. L’ultima puntata de Il Collegio 4 sarà trasmessa in tv e streaming il 26 novembre.

Si potrà vedere Il Collegio 4 sia direttamente su Rai 2 sia collegandosi al sito RaiPlay.it per seguire la diretta streaming tramite la piattaforma ufficiale Rai, disponibile anche per PC, smartphone e tablet via app.