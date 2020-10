Il collegio 5: di cosa parla, come è andato il debutto, dove è ambientato e quando

Il Collegio è tornato in TV. Il famoso reality che, come ben sanno i fan, racconta le vicende di giovanissimi studenti un istituto scolastico ‘condotti’ indietro nel tempo (nelle prime stagioni negli anni ’60, l’anno scorso, per l’ultima stagione, negli ‘anni 80) si è regalato il ritorno su Rai2. Con diverse novità. Quali? In primo luogo, la sede della ‘scuola’, del ‘Collegio‘ che non è più Bergamo ma a Roma. E non solo, ovviamente. Andiamo a scoprire tutte le novità.

Il Collegio 5, tutte le novità e quando torna in tv

Il Collegio 5, dopo il successo dello scorso anno, con circa 2 milioni e mezzo di spettatori, 10.6% di share e record sul pubblico giovane), ha fatto ritorno in tv Rai 2 con una quinta edizione davvero molto rinnovata riguardo alla quarta. Dopo gli anni ‘80, che hanno contraddistinto Il Collegio 4, i protagonisti della nuova stagione saranno proiettati negli anni ‘90, e dovranno fare i conti con l’analisi delle vicende della mafia e di Tangentopoli, che hanno cambiato la storia dell’Italia. In particolare, la classe vivrà il 1992: è l’anno non solo di Mani Pulite, ma anche della morte di Falcone e Borsellino. E non solo. Spazio alla moda, come il karaoke, e l’arrivo anche del primo sms della storia.

Oltre al decennio, come detto, c’è anche un cambio della location. Per la prima volta Il Collegio non è infatti ambientato a Bergamo, presso il Collegio San Carlo Celana di Caprino Bergamasco, ma ad Anagni, in provincia di Frosinone, al Convitto Nazionale Regina Margherita. Altra novità de Il Collegio 5 è riferita alla durata, che si allunga ad otto puntate: due in più rispetto al 2019 e il doppio rispetto alle prime edizioni. Il debutto in tv è arrivato ieri, martedì 27 ottobre, in prima serata su Rai 2. Al posto di Simona Ventura c’è Giancarlo Magalli, già ‘voce’ delle prime tre edizioni.

Il Collegio dunque torna su Rai2 e non a Bergamo. La quinta edizione del reality, prevista il prossimo autunno, non è più ambientata nel noto Collegio Convitto San Carlo di Celana a Caprino Bergamasco ma in quel di Frosinone, e senza la Ventura nella narrazione.

