Il Collegio 5 si fa, indiscrezione confermata: il docu fiction di Rai 2 tornerà con una nuova serie. Spoiler, anticipazioni, retroscena

Sembra che la notizia, se non ufficiale, possa essere data quantomeno come ufficiosa e prossima ad esser confermata. Il Collegio 5 si farà. Quello tra il docu fiction di successo e Rai 2 dunque è un matrimonio che si deve fare, anzi, rinnovare.

Secondo infatti alcune indiscrezioni che sono emerse già a margine della puntata andata in onda ieri martedì 26 novembre 2019 il successo del format, confermato anche in questa stagione appena conclusa, la numero quattro e sancito da i dati di ascolto che hanno letteralmente dimostrato come puntata dopo puntata questo programma stesse funzionando, garantisce una ulteriore longevità allo stesso.

Andiamo a scoprire, allora, cosa ci aspetta nel novero della prossima futura edizione de Il Collegio 5.

Il ritorno, come si evince chiaramente, sarà sempre sulla seconda rete della televisione pubblica nel prossimo autunno. Ma il dato è chiaro: salvo stravolgimenti, il Collegio 5 ci sarà.

I grandi ascolti e l’attenzione mediatica anche sui social network,ha fatto del programma, specie tra i ragazzini, una vera fonte di ‘condivisione’ di ‘intrattenimento’ e di confronto. Insomma, il Collegio 4 è piaciuto un pò a tutti ed è praticamente certa la messa in produzione della quinta serie del Collegio.

Il programma, di cui è andata in onda proprio ieri l‘ultima puntata, sarà confermato anche per la stagione televisiva 2020-2021. Per la precisione Il collegio 5 andrà in onda il prossimo autunno 2020, sempre in prime time nella giornata del martedì e sempre su Rai2.

E’ chiaro che l’ultima parola, trattandosi di Rai, verrà data nei prossimi mesi dal nuovo direttore della Rete 2 che dovrebbe essere nominato nei prossimi giorni. Come è noto sulla poltrona occupata da Carlo Freccero sono indicati come in lizza sia Marcello Ciannamea e Ludovico Di Meo.

Ma è chiaro come i dati di ascolto e l’interesse popolare siano un messaggio piuttosto chiaro circa le intenzioni nel merito che assumerà il prossimo numero uno della rete.

Ieri sera in Tv Il Collegio 4 è dunque andato in onda con l’attesissima ultima puntata. Il fortunato programma di docu fiction di Rai due, che ha fatto molto parlare nelle scorse puntate riprende la prima serata ha intrattenuto tantissimi ragazzin e non con puntata conclusiva della stagione 4.

Il Collegio 4: cosa è successo, paura esami, puntata finale

A il Collegio 4 nell’ultimo appuntamento cresce l’ansia in vista degli esami. Nella sesta e ultima puntata del docu-reality di successo Il Collegio sono state tante le sorprese.

Il Preside ha dato il via alla settimana degli esami con una piacevole sorpresa, ovvero l’annuncio della festa di fine anno a tema horror. Prima i collegiali hanno dovuto studiare per superare gli esami, scritti e orali. E in tal senso molta attenzione ha catturato la lezione del Prof. Maggi su Sandro Pertini e il suo discorso ai giovani.

Poi, studio e ironia nella nota lezioni di ripasso, quando gli studenti si sono improvvisati professori, per spiegare alla classe quello che hanno imparato e la Prof. Petolicchio che si è divertità non poco.

Gli esami portano anche alcune sorprese, e non tutti i genitori sono stati alla fine fieri dei figli. La festa di fine anno, in pieno 1982, è però stata molto emozionante per i ragazzi e le loro famiglie che finalmente si sono incontrati.

E in precedenza, cosa era successo? Nella quinta puntata de “Il Collegio”, il Preside, i docenti e i collegiali avevano preso atto del rapporto redatto dall’ispettore scolastico. Il Preside, in particolare era parso piuttosto seccato e dedito a come rimediare al comportamento negativo degli allievi.

C’era stata dunque la scelta di sperimentare il metodo dell’educazione separata. E poi, nella lezione di canto i ragazzi avevano conosciuto meglio Lucio Dalla. Intanto, nella lezione di arte le ragazze hanno imparato a usare il walkman.

Spazio anche alla pittura automatica, un tipo di espressione artistica molto particolare. Ma anche ad alcune liti davvero tese all’interno del Collegio tra due studenti.

E poi, la gita con pernottamento: ai ragazzi e alle ragazze sembrerà l’occasione per cambiare aria e avvicinarsi alla natura.

Il collegio 4, le precedenti puntate di Novembre: spoiler, mondiali del 1982 e la street art

In precedenza a Il collegio c’erano stati nuovi ingressi, l’entusiasmo per i Mondiali di calcio ’82 e la scoperta della street-art.

Gli studenti che hanno superato nuove prove e novità. E poi c’è stata una gita scolastica che permetterà agli studenti di trascorrere una notte fuori dal collegio.

Prima che i venti studenti possano rallegrarsi troppo, però, il Preside annuncia l’arrivo misterioso di due ragazzi nei pressi del cancello d’ingresso dell’istituto, e li sottopone a una difficile scelta morale, volta a testare la loro generosità d’animo.

Inoltre, i ragazzi, infatti, sulla scia dell’entusiasmo dei Mondiali di calcio del 1982, anno in cui è ambientata questa quarta stagione, hanno affrontato in casa la squadra di un altro istituto. Tra le novità per i venti collegiali, poi, anche la scoperta della street art.

Sempre più spazio su web e social hanno avuto i ragazzi de Il Collegio. Se alcuni dei ragazzi de Il Collegio sono sconosciuti, altri personaggi sono invece molto famosi nel mondo del web tra TikToker, YouTuber e Instagramer. Tra i nomi prossimi ad entrare nel cast de Il Collegio 4 ci sono quelli di Gabriele Corio, 15enne di Settimo Milanese che su Instagram ha già aggiornato la sua biografia inserendo “Il Collegio 4”, Gianni Musella, 16enne di Moncalieri (Torino), Andrea Lo Vecchio di Palermo che ha parlato della sua presenza nel programma Rai sui social network, e ancora Sofia Marzullo di Rovereto e Alessio De Lorenzi, 15enne di Roma.

