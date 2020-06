Il Collegio 5 torna su Rai2, ma cambia sede, da Bergamo a Roma: ecco quando, perchè, e ritorno in onda con la 5° stagione

Il Collegio si prepara a tornare in TV. Il notissimo reality che, come ben sanno gli appassionati, racconta le vicissitudini di giovanissimi studenti all’interno di un istituto scolastico e ‘catapultati’ indietro nel tempo (nelle prime stagioni negli anni ’60, l’anno scorso, per l’ultima stagione, negli ‘anni 80) si prepara per fare ritorno su Rai2. Ma con una novità. Quale?

Semplice: la ‘sede’ della ‘scuola’, del ‘Collegio‘ non sarà più Bergamo ma si sposta a Roma.

Il Collegio cambia sede: da Bergamo a Roma. Ecco quando torna in tv

Il Collegio tornerà su Rai2 ma non a Bergamo. La quinta edizione del reality, prevista il prossimo autunno, non sarà più ambientata nel noto Collegio Convitto San Carlo di Celana a Caprino Bergamasco.

Forse per via della pandemia che ha colpito soprattutto la Regione Lombardia, o magari per altre ragioni strutturali e strategiche della produzione, ma fatto sta che Il Collegio 5 si svolgerà presso la Capitale.

In generale è stata scelta la regione Lazio per ospitare i nuovi protagonisti del reality, che ha già iniziato i casting alla ricerca di nuovi alunni, nuovi insegnanti e un bidello.

Il Collegio 5: come partecipare ai casting

Chiunque avesse un figlio o una figlia adolescente che ha voglia di partecipare al programma insieme a coetanei, ed ha tra i 14 anni compiuti e i 17 anni fatti al massimo da 6 mesi, può iscriversi al form de Il Collegio, presente in rete, per partecipare ai casting.

La stessa cosa per gli insegnanti. Infatti il Collegio 5 cerca insegnanti di storia e geografia, inglese, musica, informatica, canto ed educazione motoria. E c’è spazio anche per il bidello.

