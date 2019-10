Il Collegio Off, Niccolò Bettarini e Valentina Varisco dal 16 ottobre in onda online: cos’è e dove vederlo

Il Collegio Off, Niccolò Bettarini e Valentina Varisco dal 16 ottobre in...

Sulla scia del grande interesse per Il Collegio 4 che è ormai prossimo a partire, ecco che arriva una gustosissima e attesa novità: si tratta de Il Collegio Off che andrà in onda online dal 16 ottobre con la conduzione di Niccolò Bettarini e Valentina Varisco.

Molta attesa c’è per la conduzione del duo: il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini è senza dubbio abbastanza navigato, non fosse altro per via del background personale, sul mezzo televisivo. Ma se qualcuno si chiedesse chi è Niccolò Bettarini, che quest’oggi parteciperà alla puntata di Detto Fatto con Bianca Guaccero, allora senza dubbio scoprirà qui tutta una serie di importanti storie, compresa quella del drammatico accoltellamento del giovane.

Di pari passo, c’è curiosità intorno alla figura di Valentina Varisco. Chi è Valentina Varisco è uno dei trend topic del momento e qui è possibile scoprire molto sulla conduttrice de Il Collegio Off.

Il Collegio Off, Niccolò Bettarini e Valentina Varisco dal 16 ottobre in onda su RaiPlay: come vederlo

Quanto, appunto, al Collegio Off, ecco cosa sappiamo. Il format che nasce da una costola de Il Collegio, appunto, è un viaggio interessante che ‘serve’ a conoscere ancor di più e meglio cosa c’è nel programma tv molto atteso.

“Il Collegio 4” è imminente e quest’anno Rai2 fa le cose in pompa magna: ecco perchè, appunto dal 16 ottobre parte “Il Collegio off”, che come si capisce è letteralmente uno spin-off del programma e va a ripercorrere le esperienze dei protagonisti della scorsa edizione.

Come anticipato, alla conduzione ci saranno appunto Niccolò Bettarini e Valentina Varisco, nota sui social come Valeficient, per un contenuto destinato alla multipiattaforma Rai, tra Youtube e Instagram.

Nel mentre si aspetta Il Collegio 4 (a partire da martedì 22 ottobre arriva su Rai2 la quarta edizione del reality che vede gli adolescenti catapultati in un collegio dei decenni scorsi, in questo caso saranno gli anni Ottanta) la grande novità è che ci sarà un duo ‘familiare’ che si divide sulle piattaforme ‘mediatiche’.

Se infatti il figlio Niccolò andrà sul web, la grande novità di questa edizione del programma sarà Simona Ventura, che andrà a sostituire Giancarlo Magalli come voce del programma. Dunque un altro elemento di novità in questa edizione a cui appunto si aggiunge lo spin-off online del programma, che segna l’esordio in video di Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura.

Il Collegio Off: quando parte e cosa faranno i conduttori Niccolò Bettarini e Valentina Varisco

Il Collegio Off dunque è un prologo a iL Collegio 4: parte mercoledì 16 ottobre con lo scopo di raccontare l’esperienza al Convitto Celana dei protagonisti della scorsa edizione del programma, la terza, che ha definitivamente decretato il successo de Il Collegio.

Niccolò Bettarini e Valentina Varisco, intervisteranno, puntata dopo puntata, gli allievi de Il Collegio 1968, scoprendo i dettagli su tutti loro: da Esteban Frigerio a Yousseff Komeiha, senza dimenticare gli altri. Come Nicole Rossi, Alice De Bortoli, Giulia Mannucci e via discorrendo.

Il Collegio Off dunque vuole chi sono a un anno di distanza i protagonisti de Il Collegio 3.

Il Collegio Off: a che ora e dove seguire lo spin off de Il Collegio 4

Quali saranno gli orari e date in cui vedere Il Collegio Off? Partiamo da un dato. Il Collegio Off, essendo prodotto dalla multi piattaforma Rai2 è un format web. Le prime due interviste verranno pubblicate alle 15.30 di mercoledì 16 ottobre e venerdì 18 ottobre sul canale YouTube di RaiPlay.

Le interviste andranno a chiudere il racconto che inizierà dalle 13.00 sui profili Instagram ufficiali di Rai2 e de Il Collegio. A partire dalla settimana successiva, le interviste saranno pubblicate con due appuntamenti fissi il martedì e il venerdì.

Una delle cose che attira molto di più il pubblico è l’incrocio ‘familiare’ che ci sarà nella famiglia Bettarini. Da una parte infatti Simona Ventura e appunto, dall’altra, il figlio Niccolò Bettarini. Se in questi giorni si fa un gran parlare di lui per via della sua nuova storia d’amore con Carolina Schiavi, altresì per il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini si tratta di un passaggio chiave per la sua carriera.

Avere un ruolo in “Il Collegio Off”, essendo quello di RaiPlay tramite spin off de “Il Collegio 4” (di cui la Ventura sarà voce narrante) un vero debutto, potrebbe essere il via per il futuro.

Il Collegio Off, l’incrocio tra mamma e figlio: Simona Ventura in Tv, Niccolò Bettarini nello spin off web (VIDEO)

Dal suo punto di vista invece Simona Ventura è un ritorno a casa nei palinsesti di Rai2. La conduttrice, dopo la scorsa stagione con “The Voice of Italy”, guiderà il programma sportivo “La Domenica Ventura” e ora questo ruolo di voce narrante de “Il Collegio 4”, format di grande successo con cui Rai2 è riuscita nell’operazione di ricongiungere una fascia anagrafica molto giovane con la Tv tradizionale.

Ma la presenza di Simona Ventura, che sostituisce nel ruolo di voce narrante Giancarlo Magalli, non sarà la sola novità de Il Collegio. Una new entry dello steso sangue avrà un ruolo nel programma: si tratta di Niccolò Bettarini, che parteciperà a “Il Collegio Off“, contenuto destinato al web. Una notizia emersa dall’intervista che Simona Ventura ha rilasciato al Corsera. “Io non ho perorato la causa – dice la conduttrice sulla nuova avventura di suo figlio – ha fatto tutto da solo. Non mi sono intromessa”.

Inevitabile che la notizia del debutto televisivo di Niccolo Bettarini vada ad intrecciarsi con la sua nuova vita, dopo l’esperienza drammatica vissuta a luglio 2018, quando fu aggredito all’esterno di una discoteca di Milano, colpito con otto coltellate. Una vicenda che ha avuto i suoi risvolti giudiziari, nonché effetti inattesi come la scarcerazione di due dei suoi aggressori, ma che ha certamente rappresentato un momento di svolta nella sua vita, dopo aver rischiato di perderla.