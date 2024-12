CIVITAVECCHIA – Il comandante regionale della Guardia di finanza, generale di divisione Mariano La Malfa, in visita al Roan e alla Stazione Navale di Civitavecchia. Ieri mattina il comandante di reparto, colonnello Camillo Passalacqua lo ha accolto presso la caserma Bruzzesi, alla presenza del personale operante in città. Il generale la Malfa ha delineato l’indirizzo operativo del prossimo futuro in cui l’apporto del Roan sarà determinante.