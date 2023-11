 “Il commercio a Roma è un settore in emergenza, urge un confronto con il sindaco gualtieri”, invoca il Centrodestra

“I commercianti sono in emergenza, i dati parlano chiaro: gli incassi si sono ridotti del 30% e le piccole e medie imprese sono in grave difficoltà. In cinque anni a Roma hanno chiuso ben 5000 negozi e il numero delle nuove attività è calato dell’11%. Roma Capitale ha il dovere di intervenire e di colmare la frattura che si è aperta tra il mondo produttivo e l’amministrazione della città”.

Lo dichiarano in una nota congiunta i capigruppo del centrodestra in Campidoglio, Fabrizio Santori (Lega), Marco Di Stefano (Noi Moderati – FI), Giovanni Quarzo (Fratelli d’Italia), che hanno ricevuto il presidente della Confesercenti di Roma Valter Giammaria, insieme ai direttivi di Roma e del Lazio della stessa organizzazione, che avevano chiesto un incontro sui problemi del commercio a Roma.

“Ringraziamo la Confesercenti per questa scelta di coinvolgere tutte le forze politiche, e sosterremo i piccoli imprenditori e la loro battaglia per salvare famiglie, attività e migliaia di posti di lavoro, in tutte le sedi istituzionali, a partire dall’Assemblea Capitolina, che deve essere convocata il prima possibile e in via straordinaria sul tema. Deve aprirsi subito un serio confronto con il Campidoglio, Sindaco in primis, in Aula Giulio Cesare e poi nelle commissioni competenti. La mancanza di decoro, di sicurezza, il forte abusivismo, la concorrenza sleale, i pochi controlli, il traffico, la sporcizia, il problema solo rimandato della fascia verde, sono i grandi problemi cui si somma l’incapacità di valorizzare la città fuori stagione. Spazi preziosi come il Car e l’Auditorium sono sprecati, si trascura di organizzare fiere, eventi e promozioni, seguendo ottusamente un buio percorso ormai sul ciglio del baratro e minato dagli errori di una giunta incapace di dialogare perfino con sé stessa. La mancata concertazione tra il Sindaco e i suoi Assessori ha superato tutti i livelli di sopportazione: Gualtieri prenda il timone e giri la ruota per un rapido cambio di rotta sul vento della ripresa della città”, concludono gli esponenti di centrodestra.

Max