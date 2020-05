Il Commissario Montalbano, puntata di oggi 11 Maggio 2020 su Rai1: il campo del Vasaio, trama e cast

Il Commissario Montalbano torna su Rai1 con “Il campo del Vasaio”, una delle puntate più intriganti della serie, se non altro, in particolare, per via della partecipazione eccezionale di un personaggio molto noto e particolare: quella di Belen Rodriguez.

Su che cosa verterà la puntata di oggi 11 Maggio 2020 del Commissario Montalbano?

Il Commissario Montalbano, puntata di oggi 11 Maggio 2020 su Rai1: cosa succede

Sarà come sempre un lunedì sera in grande spolvero con una delle indagini de ”Il Commissario Montalbano” come sempre interpretato da Luca Zingaretti.

Il noto attore vestirà ancora una volta i panni del personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri, che fa capolino ancora su Rai1 oggi lunedì 11 maggio alle 21.25 con “Il campo del Vasaio”, film tv in onda per la prima volta nel 2011, con Bélen Rodriguez guest star dell’episodio.

Nella puntata odierna il commissario più amato della tv, avrà a che fare con un omicidio che sembra chiamare antichi rituali di Magia. Salvo sarà anche alle prese con un grosso problema al suo commissariato. L’amico Mimì Augello è scontroso, spesso aggressivo e negativo con i sottoposti. Per il commissario si prospetta così una situazione più dura del previsto in cui l’amicizia con il fidato Mimì avrà un ruolo molto determinante.

“Il campo del Vasaio” è una produzione Rai Fiction – Palomar, per la regia di Alberto Sironi, che vede nel cast insieme a Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo.