Il Commissario Montalbano raddoppia: anche oggi Martedì 26 maggio su Rai1. Trama e cast di ‘come voleva la prassi’

Non c’è uno senza due, potremmo dire correggendo un pò il tiro di un vecchio adagio sempre moderno. Stiamo parlando di un appuntamento televisivo che oggi, dopo i recenti buoni riscontri fatti registrare, si rinnova: quello con il Commissario Montalbano che in effetti raddoppia.

Il noto Montalbano sarà anche oggi Martedì 26 maggio su Rai1. Ecco cosa vedremo nella puntata ‘come voleva la prassi’.

Questa settimana Montalbano decide di fare bis. Dopo “Un covo di vipere”, in onda ieri, lunedì, le indagini di Luca Zingaretti nei panni del Commissario più noto d’Italia ritornano in onda anche oggi, martedì 26 maggio, alle 21.25 su Rai1, con il film “Come voleva la prassi”, tratto come sempre dai racconti di Andrea Camilleri, per la regia di Alberto Sironi.

Di cosa parla il film? Il cadavere di una bella ragazza viene ritrovato sul pavimento di un androne. Indosso ha solo un accappatoio intriso di sangue. Montalbano pensa che sia una prostituta dell’Est Europa e spera che i Cuffaro, che amministrano il mercato della prostituzione, isolino i responsabili di un crimine tanto crudele: ma sarà lo stesso Cuffaro a subire un attentato.

Montalbano individua tra i condomini un complice che ha ripreso con una telecamera il festino in cui è morta la ragazza. Durante l’indagine, Salvo fa un incontro particolare con il giudice in pensione Leonardo Attard che lo lascerà con diversi interrogativi.