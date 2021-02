Il Comune di Roccagorga diventa zona rossa. Questa la decisione della Regione per il centro dei Monti Lepini in provincia di Latina, che ha a che fare con diversi casi di Covid nella versione inglese. Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal Comune, nonché all’interno del Comune, salvo che gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. L’ordinanza chiude tutti i negozi «fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità».

Chiusi anche i mercati, «salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Chiusi le scuole oltre a ristoranti, bar, pub, gelaterie, sospesa l’attività motoria. Disposta «la chiusura al pubblico delle strade e piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata». Raccomandato l’uso delle mascherine anche in casa.