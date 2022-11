“Il Congresso Usa sospenderà il sostegno a Kiev”: puntuale, ‘l’inopportuna’ (per la pace) uscita di Medvedev

Come ha più volte dimostrato nel corso di questi mesi di guerra, l’ex presidente russo Dimitri Medvedev ha uno straordinario talento nell’esprimere la sua rispetto agli eventi, quando sarebbe invece molto più ‘proficuo’ non puntarne il faro addosso. Una sorta di puntualità inversa la sua, per la quale, quando le cose sembrano andare un filino meglio, con il suo ‘carico da 12’ altro non fa che riattizzare il fuoco dalle ceneri.

Proprio nel momento in cui gli eventi lasciano sperare in un intervento delle diplomazie, ecco Medvedev

Ad esempio, per rifarci agli ultimi fatti, dagli Stati Uniti sono giunti due segnali importanti: la posizione di Biden, che non ha fatto quell’incetta di gradimento che si aspettava dalle ‘votazioni di metà mandato’ (con il Congresso sempre meno tollerante rispetto ai fiumi di denaro che continuano a prendere la via ucraina) e, altro segnale, la scelta della Casa Bianca di ‘ponderare’ attentamente dopo il missile caduto in Polonia, inizialmente attribuito ad un attacco deliberato da parte dei russi. Non è molto, ma evidentemente sono piccoli segnali che ci inducono finalmente a pensare che forse (complice il ‘violento ritiro da parte di Putin), è giunto il tempo delle diplomazie.

Medvedev: Troppi soldi, “il Congresso sospenderà il sostegno sconsiderato al regime nazionalista dell’Ucraina”

E guarda caso oggi, puntuale, ecco Medvedev a ‘sfrugugliare l’orgoglio dei nemici’: “Gli Stati Uniti hanno sempre abbandonato i loro amici, lo faranno prima o poi anche questa volta“, ha sparato il numero due del Cremlino, sottolineando che alla lunga, il sostegno militare all’Ucraina da parte degli Stati Uniti (ed anche questo non è sbagliato pensarlo), sta diventando una questione “tossica”. Un malumore che potrebbe crescere ancora, sostiene il russo, “finché il Congresso non sospenderà il sostegno sconsiderato al regime nazionalista dell’Ucraina“.

Medvedev: “Da gennaio gli Usa avranno una Camera guidata dai repubblicani, diventati più forti dopo le elezioni”

Quindi ha continuato Medvedev attraverso Telegram, “I congressisti americani stanno già facendo domande su dove vada l’enorme quantità di denaro destinata all’Ucraina“. Poi il vice presidente del Consiglio di Sicurezza, termina il suo intervento, rimarcando che da gennaio gli Stati Uniti avranno “una Camera guidata dai repubblicani che, diventati più forti dopo le elezioni, stanno guidando una grande ondata contro i democratici“.

Max