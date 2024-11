Il consiglio comunale dei giovani protagonista di solidarietà

CERVETERI – I ragazzi del consiglio comunale dei giovani in campo per la solidarietà. Ne è una dimostrazione Francesca Mastroiaco, consigliera comunale dei giovani che lo scorso fine settimana si è rimboccata le maniche contribuendo in prima persona alla Colletta Alimentare. Sempre lei, insieme ad altri esponenti del “parlamentino” etrusco sono stati protagonisti della raccolta di prodotti per l’igiene successivamente consegnati personalmente ai volontari della Caritas di Ladispoli. ©RIPRODUZIONE RISERVATA