Il coraggio di Angela, oggi 5 Giugno su Rai1 con Lunetta Savino e Andrea Tidona: la trama

Un film struggente, volto a far riflettere tutti: la storia di una donna contro la camorra, quella che arriva oggi 5 Giugno 2020 su Rai1 con “Il coraggio di Angela” con protagonisti Lunetta Savino e Andrea Tidona.

Di cosa parla questo lavoro? E a che ora andrà in onda? Andiamo a analizzare l’opera nel dettaglio.

Il coraggio di Angela, oggi 5 Giugno su Rai1 in prima serata

Un racconto basato sul valore civile e la lotta contro la malavita: Lunetta Savino è protagonista, oggi venerdì 5 giugno alle 21.25 su Rai1, di una storia che porta in prima serata il coraggio di una donna, imprenditrice napoletana che si oppone, rischiando la vita, alla camorra.

“Il coraggio di Angela”, per la regia di Luciano Manuzzi è un lavoro con Lunetta Savino, Andrea Tidona, con cui recitano anche Gianluca Di Gennaro, Gaetano Amato, Maria Pia Calzone, Ninni Bruschetta, Antonio Pennarella, Vincenzo Pirozzi, Ivana Lotito e Serena Ferri.

Un ragazzo napoletano di 17 anni, Salvatore, accoltella l’amico Nino, figlio del camorrista che ha fatto arrestare suo padre Ciro Marra, boss rinchiuso in carcere per omicidio. Salvatore, dopo la morte della madre, vive con la zia Grazia che, volendolo strappare ad una realtà fatta di orrore e violenza, chiede alla cugina Angela di prendersi cura del ragazzo. La donna, a capo con il marito Pasquale di un negozio di vernici, non vuolle turbare l’equilibrio familiare prendendosi la responsabilità di Salvatore. Ma col tempo per Angela il destino del nipote diventa sempre centrale, quasi un caso di coscienza, e le farà prendere decisioni importantissime.